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【AED急救】港鐵於全線車站大堂月台增自動心臟除顫器至300多部　鼓勵市民使用以增拯救生命效率

社會 21:00 2021/06/22

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港鐵車站管理主任江俊威(左)、港鐵車務營運總管黃琨暐(中)及港鐵站務主任胡競仁(右)。

心臟驟停難以預測，港鐵為配合消防處於2021年6月推出的 「AED 睇得到 用得到」計劃，於6月下旬逐步增加在港鐵站內的大堂及月台可供公眾人士睇得到、用得到的自動心臟除顫器（AED）數量，鼓勵及教育市民在遇上緊急事故時盡速取用AED，提升拯救生命的效率，並於中環站、尖沙咀站及尖東站率先推行。

【心臟驟停】消防處設網上平台提供就近除顫器位置　消防局外添置除顫器助急救增存活率，詳情即看：【下一頁】

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消防處早前於全港逾百間消防局及救護站外添置AED機，及設立「AED搵得到」網上平台，初步集合逾20間公私營機構900部AED機位置資料，以便公眾人士在需要時使用。

計劃參與者之一的港鐵，金鐘站於去年8月便曾發生有乘客於車廂內突然暈倒，在場的乘客合力將患者抬到月台。港鐵車站管理主任江俊威表示，當日於站內當值突然收到通知有乘客需支援便馬上趕到現場，發現傷者僅存微弱心跳，面色蒼白無呼吸，遂決定立即使用AED急救，配合心肺復甦法，過程約5至6分鐘，讓患者的心臟再次回復跳動，「見到面色都正常返，最重要是可於清醒的狀態下送院治療」。

港鐵車務營運總管黃琨暐認為，心臟驟停突發性發生，難以預測，事件反映AED急救的重要性。港鐵早於2011年引入AED，至今共有280部，於全線車站，包括西九龍站均有放置備用，惟僅車站職員可使用。為配合消防處，港鐵將逐步增加在車站內的大堂及月台的AED數目，即一個車站至少安裝2部，預料將增至300多部。

他解釋，港鐵每日服務約500萬乘客人次，每年約10多名乘客需使用AED機，將AED放置車站當眼地方，市民在遇到心臟驟停患者時，能以最快的速度取得AED，加強拯救效率；至於選擇該3個車站則由於均屬轉車站，「返工放工特別多人，先安裝會較理想」。

被問到會否擔心公眾人士施救的能力，他則指，AED的設計是給一般人士使用，不論是否曾接受操作訓練，只要依照其語音或圖像提示，亦能為患者施救。

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記者：洪芷晴

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