曾推《一秒拳王》精品實現手作人夢想　唯一法國官方授權平台推活動+精品賀《小王子》75週年

▲ 6月29日為世界小王子日。

全新線上藝術平台Whateversmiles為手作人及新興設計品牌提供IP聯乘合作機會，致力發掘新創意好品牌，創作岀有溫度及深度的作品，為手作人實現夢想，為世界帶來微笑。其產品包括早前話題熱血港產電影《一秒拳王》的官方手作精品。

6月29日是小王子作者Antoine de Saint-Exupéry的誕生日，亦被定為世界小王子日，今年適逢法國版《小王子》出版75週年，全港唯一獲法國官方授權出售小王子手作產品的平台Whateversmiles，將為大家帶來連串活動和設計好物。

《小王子》75周年紀念版｜家貧中五畢業從設計學徒做起追夢 港插畫師自薦獲授權重繪《小王子》

▲ 木製點字夜燈盒。

B612星球、飛行員、溫柔的小王子和他心愛的玫瑰花，法國名著《小王子》一直是大家心目中的永恆經典，數十年來直至今天仍在療癒著許多人。每當迷失時，總能在小王子的經歷中尋找到方向和心靈慰藉。在世界小王子日，粉絲們又有機會親親小王子，為生活注入樂觀積極能量，換個好心情。

慶祝世界小王子日，Whateversmiles特別聨乘一眾本地手作單位及品牌，設計多款以小王子為主題的生活用品、飾物、咖啡包等，更邀請了童窯陶瓷設計工作室、本土陶藝家 Leo Wong及PL.LAB合辦工作坊，讓大家在繃緊的生活抽離一下，用雙手去感受生活美好的日常，學習微笑。

【本地展覽】海港城限定展覽慶《小王子》法國出版75周年 推全新繪本及6款精緻玩偶盲盒

▲ 人手刺繡出小王子場景。

同時，整個6月城中亦有多項活動接踵而來！

其中包括剛上架的小王子sticker、每次開賣必極速售罄的日本海洋堂X小王子紀念版盒玩、由８位來自世界各地的藝術家重新演繹小王子藝術展覽，以及小王子官方首飾店Fouette，將會限定開放給公眾，大家可以現場看到實物及試戴，選定合心意的產品才帶回家。

7月尾時份，屢獲殊榮的意大利餐廳AMMO更會特別製作的小王子限定Tea Set，粉絲們要好好安排你的日程了。今年六月二十九日，世界小王子日，期待與你相遇！

同場加映：張敬軒專訪