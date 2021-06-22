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【食物安全】兩男女進食網購海螺後現麻痺性貝類毒素中毒　感視力模糊及暈眩求醫後無須入院

社會 20:19 2021/06/22

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患者上周六(19日)於網上購得有關海螺，並於葵涌新葵興廣場「Get Fresh O2O」連鎖食材店鋪提取。（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心今日(22日)調查一宗麻痺性貝類毒素中毒的個案，涉及一個家庭的2名41歲男女，於家中向進食5至7隻白灼食用海螺，約10至30分鐘後出現視力模糊、暈眩及疲倦；二人同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，無須入院，情況一直穩定。

初步調查顯示，患者上周六(19日)於網上購得有關海螺，並於葵涌新葵興廣場「Get Fresh O2O」連鎖食材店鋪提取，衞生防護中心及食環署調查仍繼續進行。中心提醒，市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。

中心稱，麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除，而麻痺性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，多訃數分鐘至數小時內出現，初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適，大部分數日內完全消退，惟嚴重者或吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡

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責任編輯：陳正怡

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