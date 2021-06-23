【壹傳媒】《壹週刊》網站午夜起停止運作　社長黃麗裳：相信大時代下已經到臨終點

▲ 《壹週刊》編輯部晚上發出公告，宣布其網站及App將6月24日凌晨起停止運作。《壹週刊》全部訂閱計劃亦即日起停止自動續訂。

壹傳媒旗下的《壹週刊》創刊逾31周年，預告結束營運，社長黃麗裳在《壹週刊》社交帳目撰文向讀者告別，指過去大家為壹週刊努力過，享受過做新聞的自由，已無悔了。黃麗裳指出，壹週刊成功由紙媒轉型到網媒，由蝕變賺，也不斷創收視高峰，從訂閲制一開始，壹週刊拿下超過10萬個訂户，老闆也嘖嘖稱奇，但是只能減少虧蝕，未能扭虧爲盈。直至今年的六月，編輯部相信大時代下已經到臨終點。

《壹週刊》編輯部晚上發出公告，宣布其網站及App將6月24日凌晨起停止運作。《壹週刊》全部訂閱計劃亦即日起停止自動續訂，即不會繼續收取下期費用，並停止接受新訂閱。壹傳媒旗下的《飲食男女》，今日(23日)晚上8時亦宣布即時起停止更新。

《蘋果日報》亦在網站宣布，管理層根據壹傳媒集團董事局的公佈，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作，明日（24日）出版的將是最後一份實體報紙，網站將於午夜後停止更新。至於員工離職安排、訂戶善後詳情將由壹傳媒集團稍後公佈。

壹傳媒五名高層被指違反《港區國安法》被捕，《蘋果日報》三間公司1,800萬元資產被凍結。壹傳媒董事會昨日（22日）討論出糧問題，要求保安局解凍資產，若周五（25日）未能解封，會結束《蘋果日報》印刷和網上報道。

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責任編輯：伍瑋瑋