【事故通報】北大嶼山醫院感染控制中心有負壓系統一度暫停　指感染風險非常低

▲ 嶼山醫院感染控制中心在今早7時許，E座大樓地下病房因機電組件故障，引致抽氣扇失靈，部分病格的負壓系統暫停。(經濟日報資料圖片)

醫管局表示，北大嶼山醫院感染控制中心在今早7時許，E座大樓地下病房因機電組件故障，引致抽氣扇失靈，導致部分病格的負壓系統暫停，觸及警報系統，經機電工程署人員到場檢查後，聯絡承辦商跟進事件，負壓系統已於上午近8時全面恢復正常運作。

發言人說，事件發生期間，有一名確診患者在受影響的隔離病房留醫，無人進出受影響隔離病房內的病格，病格內也沒有進行任何高風險醫療程序，病格外工作的醫護人員均有穿戴合適的個人防護裝備。根據中心評估，事件構成感染風險的機會非常低。

發言人指出，中心非常關注事件，已透過早期事故通報系統通報醫院管理局總辦事處。

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責任編輯：洪芷晴