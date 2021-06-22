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【疫苗接種】今日約4.09萬人打針　昨7人接種後一度送院

社會 21:55 2021/06/22

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今日約4.09萬人打針。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（22日）為第117日。政府指，接種計劃開展以來，已為市民接種共約330萬劑疫苗。

而今日共有約40,900人接種了疫苗，當中分別有13,800人及5,500人接種了第一劑及第二劑科興疫苗；而接種首劑及第二劑復必泰疫苗就分別有14,000及7,600人。

另外，今日有約34,500人預約了接種時間，預約接種第一劑和第二劑分別有9,400及25,100人。
 
昨日共有7宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中3人已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，2人未經診症自行離開醫院。

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責任編輯：徐紹軒

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