  • 25°C
香港時間 : 2021623日 (週三) 00:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中醫醫院】浸大中醫生形容獲批營運中醫院是好消息　未來或可留港實習惟需管委會認可

社會 22:45 2021/06/22

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

浸大今日（22日）獲批營運將軍澳本港首間中醫醫院。（資料圖片）

本港有3間資助大學設立中醫學士課程，其中剛於今日（22日）獲批承辦將軍澳本港首間中醫醫院的浸大，其雙學位課程在去年大學聯招最「爭崩頭」；疫情下浸大及中大去年9月均曾發生學生被臨時要求趕赴內地，補回實習時數的風波，預計將軍澳中醫醫院2025年起分階段投入服務後，未來中醫學生料可留港實習，惟有關實習時數須獲中醫藥管理委員會認可。

對於校方獲批營運中醫院，浸大教務議會中醫藥學院學生代表、一年級生盧佩茵形容對學生而言是「好消息」，但暫時未知悉對臨床實習的影響；TOPick向校方查詢營運中醫醫院對中醫課程的教學及實習影響，至截稿前未獲回覆。

浸大、中大及港大均有開辦中醫學士課程，並設內地實習要求。翻查大學聯招網頁，浸大提供的中醫學學士及生物醫學理學士雙學位課程每年設30個學額，為三校最多，去年報讀人數亦最多，共有1,319人，其中193人放在首三志願（Band A），平均6.4人爭一位。

據浸大課程網頁列明，除於本地大學中醫診所進行臨床見習外，學生亦須於第5及第6學年到國內教學中醫院，進行為期12個月的畢業實習。

惟前年社運加上去年疫情，浸大及中大曾安排部分今年畢業的中醫學生先留港實習，事後始獲告知在港實習時數不獲管委會承認，須在去年9月赴內地接受隔離後進行實習，引起部分學生不滿。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

中醫 香港浸會大學 將軍澳 香港中文大學 大學 學士 大學聯招 醫生 香港大學

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶