【中醫醫院】浸大中醫生形容獲批營運中醫院是好消息　未來或可留港實習惟需管委會認可

▲ 浸大今日（22日）獲批營運將軍澳本港首間中醫醫院。（資料圖片）

本港有3間資助大學設立中醫學士課程，其中剛於今日（22日）獲批承辦將軍澳本港首間中醫醫院的浸大，其雙學位課程在去年大學聯招最「爭崩頭」；疫情下浸大及中大去年9月均曾發生學生被臨時要求趕赴內地，補回實習時數的風波，預計將軍澳中醫醫院2025年起分階段投入服務後，未來中醫學生料可留港實習，惟有關實習時數須獲中醫藥管理委員會認可。

對於校方獲批營運中醫院，浸大教務議會中醫藥學院學生代表、一年級生盧佩茵形容對學生而言是「好消息」，但暫時未知悉對臨床實習的影響；TOPick向校方查詢營運中醫醫院對中醫課程的教學及實習影響，至截稿前未獲回覆。

浸大、中大及港大均有開辦中醫學士課程，並設內地實習要求。翻查大學聯招網頁，浸大提供的中醫學學士及生物醫學理學士雙學位課程每年設30個學額，為三校最多，去年報讀人數亦最多，共有1,319人，其中193人放在首三志願（Band A），平均6.4人爭一位。

據浸大課程網頁列明，除於本地大學中醫診所進行臨床見習外，學生亦須於第5及第6學年到國內教學中醫院，進行為期12個月的畢業實習。

惟前年社運加上去年疫情，浸大及中大曾安排部分今年畢業的中醫學生先留港實習，事後始獲告知在港實習時數不獲管委會承認，須在去年9月赴內地接受隔離後進行實習，引起部分學生不滿。

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記者：馮琪雅