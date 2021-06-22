宣萱連續3年任免疫治療教育大使　代癌症病人答謝腫瘤科醫生同路隨行

▲ 宣萱任免疫治療教育大使已3年。

美魔女宣萱一行形象健康，這不只是幕前形象，私底下亦非常關注健康，已任免疫治療教育大使3年的宣萱常接觸到癌症治療的最新發展，亦見證過許多真實晚期癌症病人的分享。

癌症越趨年輕化，新症數字不斷上升。對抗癌症是一條漫長的道路，並充滿許多恐懼、未知；病人亦會聽到五花八門的資訊，難分真假。一個專業意見和判斷就如強心針，為他們的未知帶來一個方向、一個希望。

宣萱今日（6月23日）出席有關免疫治療教育的活動表示，每次跟病人聊天時最常聽到的一句：多謝主診醫生，有感醫生乃陪伴病人抗癌之路的最佳戰友，所以決定當愛心大使，親身走訪多個診所，代病人答謝陪伴數位臨床腫瘤科醫生，為醫生製造驚喜並打氣。

宣萱先打電話給醫生送上病人感激之言，當醫生以為一切已完結時，她就驚喜現身為醫生送上感謝花束。

她表示：「每次聽到病人的分享，均令我很感動。以前患上癌症就像是一個悲慘的結局，但現時癌症的結局不再一定是悲慘的。五年前免疫治療在香港推出，令晚期病人多一個選擇，並可過著有質素的抗癌生活。當然過程仍然會很辛酸，在此時，除了家人的支持，一個專業的鼓勵、專業的分析能化解病人心裏很多憂慮。」

病人對醫生的感激之言可能有好多，但不是所有人都善於表達感情，宣萱希望通過是次有意義的活動可為醫生在疫情中打打氣。