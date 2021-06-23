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【親子好去處】櫻桃小丸子30周年玩街覇造型現身新都城　野口同學7月打頭陣遊走各區特色景點

休閒消費 09:46 2021/06/23

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《櫻桃小丸子》30周年之際，小丸子與一眾朋友將會前來香港，而野口同學率先打頭陣探路，來到香港鬧市，看見眼前各式各樣的地道食物，十分驚喜。（商場提供）

6月將盡，考試結束，媽媽孩子又再大解放，趁住暑假，做好防疫，一齊輕鬆下。今個夏日，是《櫻桃小丸子》30周年的大日子，小丸子將與一眾朋友首次破天荒扮演經典街霸角色，換上一身格鬥造型萌爆登場，由7月9日起在MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）現身，與大家共迎驚喜開心夏日。

野口同學來到香港鬧市，看見眼前各式各樣的地道食物，是否又想到什麼鬼主意？（商場提供）

詭異冷靜又神出鬼沒的野口同學率先來到香港，今次，他會扮演終極大佬赤目司令，遊走港九新界，為統治地球的野心作準備！是次出巡更特別挑選多個香港特色景點，行程中更有粉絲亂入互動一番，場面搞笑。

野口同學來到香港鬧市，看見眼前各式各樣的地道食物，是否又想到什麼鬼主意？（商場提供）

至於小丸子、小玉與花輪同學也陸續來到香港，首度以街霸造型，遊走港九新界，共同探索香港特色景點及文化。帥氣的花輪同學擺出「波動拳」的姿勢，與街霸主角之一的隆於海旁的對決一觸即發；甜美的小玉則與春日野櫻各出絕招，於渡輪碼頭與各位過招；小丸子與春麗潛入社區，窺看一下大家的日常生活；野口同學亦和赤目司令一同夜遊香港，陶醉在眼前絢麗的摩天輪和璀璨的夜景；其後將有更多角色陸續以街霸造型萌爆現身新都城中心的《櫻桃小丸子 x Street Fighter最強聯「萌」》經典格鬥場景。

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MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY《櫻桃小丸子x Street Fighter最強聯「萌」》

日期：2021年7月9日至9月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期) L1天幕廣場

編輯：葉翠華

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