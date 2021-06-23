【家庭飯聚】港媽大呻30多歲妹「恃細行兇」　奉旨食飯不俾錢︰帶埋男友同佢阿媽一齊食

▲ 有港媽指30多歲妹妹「恃細行兇」，奉旨食飯不付錢或夾錢，更帶同男朋友甚至對方媽媽一齊食。

一家人外出用餐通常由誰埋單？還是AA制？有港媽於網上討論區分享，家中30多歲的妹妹「恃細行兇」，奉旨食飯不付錢或夾錢，更不時帶同男朋友甚至對方媽媽一齊食。港媽大呻經常由她與丈夫埋單，負擔非常大，妹妹卻從沒表示。

該名港媽本周一（21日）於網上討論區「親子王國」，以「一家人出街食飯最細嘅係咪永遠唔使比錢？」為題發文，表示家中「小朋友」最細的妹妹已30多歲，並工作多年。一家人每月外出吃飯一兩次，可是妹妹從不付錢，有時會帶同男朋友出席，而大時大節男朋友又會帶上其單親母一齊食飯。

妹妹食飯從不付錢

港媽指出妹妹與男朋友每次外出食飯都沒主動埋單俾錢，更不時提議大家到高級餐廳用餐或食自助餐，令她大感無奈︰

以前覺得佢哋仲細，我同老公負擔唔算大，所以次次俾晒冇所謂，而家我哋有小朋友負擔大咗好多，佢哋都冇話體諒吓我哋主動俾返一兩次……

她形容「條氣好唔順」，問網民家庭中的「小朋友」是否都不用夾錢。她留言回覆網民時提及，妹妹只會在她生日買蛋糕去餐廳，「叫佢請不如攞咗佢條命，佢哋已經成日呻窮話要儲錢結婚買樓生仔」。她覺得妹妹平日並非特別節儉，疫情前一年去兩次日本，可能兩年買一個名牌手袋。她慨嘆︰

咁無辦法啦惟有認命，鬼叫我早佢一年出世。

網民︰有經濟能力應夾錢

網民認為如果港媽未能負擔餐餐付款，可以主動跟妹妹說清楚，留言「一有經濟能力，就應該要夾錢」、「同佢講笑咁講，搵次你生日，叫佢請返你」。不過，也有網民覺得「講得係一家人就唔好計」，有人分享「我哋屋企細嘅小朋友係唔使俾錢，爭俾錢都永遠爭唔贏」。

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責任編輯：王明芳