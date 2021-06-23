【本地展覽】設計廊舊香港微縮模型+繪畫+攝影展覽　特色香港主題精品同場發售消費滿額享8折

▲ 攝影組亞軍作品《歲月巨輪下的西港城》以晚間的西港城為主調，配以炫目的馬路，突出了歷史與現代融合後的和諧之美。（圖片HKTDC提供）

大家都愛香港，至於如何喧之於口則有不同的方法，最近香港設計廊和香港香港測量師學會舉行LOVE HONG KONG年度展覽，以「賞．惜．舊築跡」為題，展示該會同名創作比賽中的得獎作品，為大眾揭示隱藏於城中的歷史建築，展現香港別具一格的懷舊美及文化價值。

這一次展覽共展出14件來自四大組別的展品，包括微縮模型組、繪畫組、攝影組和微電影組。巿民可從多角度看到，香港古舊的建築如何順應歷史洪流，在高樓林立的城巿裏成為一道散發異彩又不失和諧的景觀。在多位年輕得獎者的推動下，展覽發掘及承傳香港建築的獨特性。

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此外，在展覽期間，設計廊亦提供「香港」為主題的精品供巿民選購，包括Tiny Island 「港島」及「九龍半島」蠟燭、或Visual Sonic X Sumart掛畫揚聲器等。展覽期間購物滿港幣$1,200，即可享全單額外8折。

而顧客於惠顧當日拍下任何一件展品，上傳至Facebook / Instagram 並標記設計廊專頁，即可獲得「李漢港楷」的「舊式香港招牌口罩套」一個。

日期：即日至12/7

時間：11am-6：30pm

查詢：2584 4146

記者：何偉雄