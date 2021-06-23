  • 29°C
香港時間 : 2021623日 (週三) 12:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本地展覽】設計廊舊香港微縮模型+繪畫+攝影展覽　特色香港主題精品同場發售消費滿額享8折

休閒消費 11:03 2021/06/23

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

攝影組亞軍作品《歲月巨輪下的西港城》以晚間的西港城為主調，配以炫目的馬路，突出了歷史與現代融合後的和諧之美。（圖片HKTDC提供）

大家都愛香港，至於如何喧之於口則有不同的方法，最近香港設計廊和香港香港測量師學會舉行LOVE HONG KONG年度展覽，以「賞．惜．舊築跡」為題，展示該會同名創作比賽中的得獎作品，為大眾揭示隱藏於城中的歷史建築，展現香港別具一格的懷舊美及文化價值。

這一次展覽共展出14件來自四大組別的展品，包括微縮模型組、繪畫組、攝影組和微電影組。巿民可從多角度看到，香港古舊的建築如何順應歷史洪流，在高樓林立的城巿裏成為一道散發異彩又不失和諧的景觀。在多位年輕得獎者的推動下，展覽發掘及承傳香港建築的獨特性。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

此外，在展覽期間，設計廊亦提供「香港」為主題的精品供巿民選購，包括Tiny Island 「港島」及「九龍半島」蠟燭、或Visual Sonic X Sumart掛畫揚聲器等。展覽期間購物滿港幣$1,200，即可享全單額外8折。

而顧客於惠顧當日拍下任何一件展品，上傳至Facebook / Instagram 並標記設計廊專頁，即可獲得「李漢港楷」的「舊式香港招牌口罩套」一個。

日期：即日至12/7

時間：11am-6：30pm

查詢：2584 4146

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

相關文章

【親子好去處】櫻桃小丸子30周年玩街覇造型現身新都城　野口同學7月打頭陣遊走各區特色景點
今日 09:46
【親子好去處】櫻桃小丸子30周年玩街覇造型現身新都城　野口同學7月打頭陣遊走各區特色景點
曾推《一秒拳王》精品實現手作人夢想　唯一法國官方授權平台推活動+精品賀《小王子》75週年
18:05 2021/06/22
曾推《一秒拳王》精品實現手作人夢想　唯一法國官方授權平台推活動+精品賀《小王子》75週年
【周末好去處】東薈城名店倉逾40個文創社企進駐　現場音樂表演享受慢活周末
11:42 2021/06/21
【周末好去處】東薈城名店倉逾40個文創社企進駐　現場音樂表演享受慢活周末

你可能感興趣

【親子好去處】櫻桃小丸子30周年玩街覇造型現身新都城　野口同學7月打頭陣遊走各區特色景點
今日 09:46
【親子好去處】櫻桃小丸子30周年玩街覇造型現身新都城　野口同學7月打頭陣遊走各區特色景點
曾推《一秒拳王》精品實現手作人夢想　唯一法國官方授權平台推活動+精品賀《小王子》75週年
18:05 2021/06/22
曾推《一秒拳王》精品實現手作人夢想　唯一法國官方授權平台推活動+精品賀《小王子》75週年
【周末好去處】東薈城名店倉逾40個文創社企進駐　現場音樂表演享受慢活周末
11:42 2021/06/21
【周末好去處】東薈城名店倉逾40個文創社企進駐　現場音樂表演享受慢活周末
Local Tour 文娛藝術 香港會議展覽中心 繪畫 攝影 展覽

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶