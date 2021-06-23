【雷雄德退休】基層出身幼時居劏房常流連街頭　雷雄德願愉快學習曾拒升傳統名校

▲ 浸大體育、運動及健康學系副教授雷雄德，身為體育學者，不時會就體育議題及事件提供專業意見。（程志遠攝）

出身基層的浸大體育、運動及健康學系副教授雷雄德，自小於劏房長大，每逢放學就會流連街頭。不過，這位「街童」自小讀書優異，原獲傳統名校聖若瑟小學收取，但為了可以愉快學習，寧願選擇同區另一間學校東華三院李賜豪小學，第一年即已考獲全班第一，為家人省卻不少學費。

香港是我家 美進修後堅持回來

小三那年，雷雄德搬往西環居住，繼而轉讀聖嘉祿小學，其後升上鄧鏡波中學。直至中五，他參加外展訓練學校課程，接觸獨木舟、露營、攀石等戶外活動，自此觸發他一心在體育發展的目標。他預科畢業後，決定到羅富國師範學院（即教育大學前身）修讀體育，並在1981年於油塘普照書院展開教學生涯。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

不過，執教鞭僅4年，雷雄德希望繼續進修，毅然辭職，遠赴美國春田大學讀書，僅花3年就由學士升讀博士學位。他指，當時正值內地發生六四事件，香港爆發移民潮，很多朋友甚至勸他不要回港，但他堅持回來，「我在香港出世，香港給予我很多教育，一定要回港，因為香港是我家。」

回港後，他一直在大學從事體育教學工作，亦不時透過大氣電波，與市民分享運動與健康的重要信息。他坦言，過去30年已有多項研究證實運動對學生腦部發展有幫助，惟不少中、小學卻側重精英培訓，專注訓練學生做運動員，為學校爭光。他期望學校未來可逐步提升對體育的重視，強調體育對小朋友的身心健康和成長價值觀，都有正面幫助。

雷雄德身為體育學者，不時會就體育議題及事件提供專業意見。回顧本港過去20多年的體育發展，雷雄德認為，經歷沙士和新冠肺炎疫情，市民更關注運動健康，期望政府未來可成立體育文化發展局。

雷雄德指出，多年來政府制定政策上，都將體育放在較低層次，雖然近年政府明白體育運動對社會的價值和凝聚社會功能，在東亞運後興建更多體育設施，惟特區政府欠缺有正向運動經驗的官員，難以支持下去。

經歷沙士新冠 市民關注運動健康

本港早於1990年曾成立香港康體發展局，負責推廣及發展體育，惟運作僅14年後則被解散。雷雄德認為，當年的制度沒有問題，只因弱勢政府而被解散，惟市民曾經歷沙士和新冠疫情，關注運動健康，更需要成立體育文化發展局，推廣全民運動，估計可助減少醫療開支2至9%，即每年節省數億元。

他認為，現時康文署將體育文化兩者分開發展，但其實體育與文化密不可分，「大家穿着的波鞋、服裝就是文化。」他又指不少海外國家已將體育、文化、青年事務與媒體組成一個政策局，認為體育推廣要由青年做起。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙