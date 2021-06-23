【白蟻入屋】家中角落驚現詭異條狀物　網民揭真身：勿亂噴殺蟲劑【附預防白蟻貼士】

▲ 家中角落驚現詭異條狀物，網民揭真身提醒勿亂噴殺蟲劑。

夏天炎熱潮濕，是昆蟲肆虐的季節，近日有台灣網民發文求助，指家中樓梯處出現一條「L型條狀物體」，看起來由木屑和砂礫推疊而成。有網民看過貼文後指出是白蟻的「蟻道」，提醒切勿亂噴殺蟲劑，建議找專業除蟲公司處理。

該名事主於Facebook群組「爆系知識家」發文並分享照片，指在家中樓梯處的角落，短短一個星期就長出一條L型的條狀物體，從表面看來似乎鋪滿了木屑，讓她不禁想網民求助：

夠直街刮掉嗎？需要噴什麼劑來預防或滅絕嗎？

▲ （圖片來源：網民 陳宜含）

事主又補充，樓梯由水泥建成，只有其中一級階梯出現此情況，又說，「現在動牠們，還沒有任何噴劑，牠們會不會嚇到搬家，疫情擴散？」

貼文引起熱議，有網民指出該物體是白蟻的「蟻道」，是白蟻利用泥巴、木屑與砂石築成的通道，提醒事主切勿亂噴殺蟲劑，而是應找除蟲公司處理。

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專家教預防白蟻入屋方法

飛蟻是白蟻的繁殖蟻種，要預防家中出現飛蟻，香港蟲害管理學會主席陳澤森曾受訪分享以下兩點：

1. 緊關門窗、放置一盆水

飛蟻有趨光習性，要謝絕飛蟻入屋，除了緊關門窗，或拉上窗簾阻隔光線外，亦可考慮在窗外放一盞燈，並在燈下放一盤水。由於飛蟻有被燈光吸引的特性，如看到水中燈光就會飛入水中；另外亦可使用捕蟲燈，將其放在門窗外亦有同樣效果。

至於飛蟻掉下的翅膀，可用吸塵機將其吸走；亦要注意保持家居環境乾爽，有漏水及潮濕的情況就要盡快處理，飛蟻就不會在家中產卵。

2. 保持家居乾爽

陳澤森指，潮濕陰暗，空氣不流通的環境最適合飛蟻生存。牆腳線、廁所門腳、廁所洗手盆下的木櫃或廚房鋅盤等濕度高的角落都屬高危。由於飛蟻進食木纖維，故木地板、紙張或報紙等具木纖維的物品都要加倍留意。只要保持家具乾爽，即使飛蟻進入單位，也未必能在家中產卵。

消委會列預防措施

白蟻需要食物（木材）、適當的濕度和隱蔽處才能生存，消委會建議可考慮以下措施：

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責任編輯：羅嘉欣