【大叔的愛】Edan重新演繹《田先生連環不幸事件》 黃德斌與呂爵安巴士定情
改編同名日劇的《大叔的愛》將於6月28日在ViuTV播出，黃德斌和呂爵安（Edan） ﹅盧瀚霆（Anson Lo）更會上演一段HeHe情。呂爵安為了宣傳《大叔的愛》，將《E先生連環不幸事件》演繹成《田先生連環不幸事件》。
【大叔的愛】黃德斌將呂爵安一擁入懷 Anson Lo自行加親熱戲嚇親Edan
落力宣傳《大叔的愛》
Edan在個人社交媒體將《E先生連環不幸事件》改編成《田先生連環不幸事件》並親自演繹，改編歌詞如下：
單身即使太悶 為保住這飯碗
像在異國偷歡 情感全都外判
同居以上了 然而戀愛並美滿
默默地替我洗碗 用何兌換~
點樣揀一個伴 大叔上司未封盤
型男同事上門 家居裏相伴
男男日子填滿 情人未可除半
該怎麼裁判~
【大叔的愛】黃德斌與Edan+Anson Lo演BL劇 和簡慕華3度合演夫婦
巴士奇遇結良緣
《大叔的愛》其中一幕是拍Edan在巴士上被誤會非禮女乘客，黃德斌英雄救帥為Edan解圍後更把對方擁入懷中。
Anson臨時加戲
自收到劇本後，Edan不時和Anson Lo討論劇本，因為《大叔的愛》是購入日本版權，所以必須在原著與自己風格找出平衡。
Edan與Anson Lo情同手足，因為拍攝親密鏡頭時也不會尷尬，Edan更大爆Anson Lo在片場中的熱情：「Anson自己加戲，或者拍錫錫戲個陣加啲嘢，這樣就嚇親我囉！」
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撰文 : TOPick柴犬出動