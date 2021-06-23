【大叔的愛】Edan重新演繹《田先生連環不幸事件》　黃德斌與呂爵安巴士定情

▲ 《大叔的愛》6月28日播出。

改編同名日劇的《大叔的愛》將於6月28日在ViuTV播出，黃德斌和呂爵安（Edan） ﹅盧瀚霆（Anson Lo）更會上演一段HeHe情。呂爵安為了宣傳《大叔的愛》，將《E先生連環不幸事件》演繹成《田先生連環不幸事件》。

【大叔的愛】黃德斌將呂爵安一擁入懷 Anson Lo自行加親熱戲嚇親Edan

▲ 《大叔的愛》黃德斌與Edan擦出愛火。

落力宣傳《大叔的愛》

Edan在個人社交媒體將《E先生連環不幸事件》改編成《田先生連環不幸事件》並親自演繹，改編歌詞如下：

單身即使太悶 為保住這飯碗

像在異國偷歡 情感全都外判

同居以上了 然而戀愛並美滿

默默地替我洗碗 用何兌換~



點樣揀一個伴 大叔上司未封盤

型男同事上門 家居裏相伴

男男日子填滿 情人未可除半

該怎麼裁判~

【大叔的愛】黃德斌與Edan+Anson Lo演BL劇 和簡慕華3度合演夫婦

巴士奇遇結良緣

《大叔的愛》其中一幕是拍Edan在巴士上被誤會非禮女乘客，黃德斌英雄救帥為Edan解圍後更把對方擁入懷中。

▲ 《大叔的愛》黃德斌為Edan解圍。

Anson臨時加戲

自收到劇本後，Edan不時和Anson Lo討論劇本，因為《大叔的愛》是購入日本版權，所以必須在原著與自己風格找出平衡。

Edan與Anson Lo情同手足，因為拍攝親密鏡頭時也不會尷尬，Edan更大爆Anson Lo在片場中的熱情：「Anson自己加戲，或者拍錫錫戲個陣加啲嘢，這樣就嚇親我囉！」

▲ 《大叔的愛》Edan與Anson Lo拍親密鏡頭不尷尬。

同場加映：MIRROR訪問