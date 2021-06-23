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【寶寶大過天】龔慈恩細仔加拿大貴族中學畢業　兒子擁韓星外表兼文武雙全

海外升學 11:54 2021/06/23

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《寶寶大過天》龔慈恩細仔高中畢業。

龔慈恩在《寶寶大過天》演虎媽兼惡外母，令女婿馬國明又驚又畏，現實中「龔仔」龔慈恩確育兒有道，成功栽培子女成才，大女林愷鈴（Ashley）品學兼優，被封「最美星二代」，18歲細仔林卓毅（Addison）除高大靚仔，更是學霸，前途無限。

龔慈恩日前在社交平台貼上囝囝照片，她以英文留言祝賀Addison高中畢業，並鼓勵兒子繼續追夢。寫道：Congratulations on your High School graduation dear . Chase your dreams and shoot for the moon」

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才滿18歲的林卓毅，雖然不似家姐林愷鈴經常發布照片，但已被網民發掘優良一面，外形俊朗，身高1.8米的Addison，被指擁韓星外表，更有「翻版金秀賢」之稱。

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細仔文武雙全

龔慈恩曾說過兒子林卓毅擁有音樂天分，擅長拉小提琴和吹色士風，另外他亦富運動細胞，他曾是學校欖球隊隊員，亦喜愛打籃球;另外林卓毅曾於粵語朗誦比賽奪得冠軍，可說是文武雙全！

龔慈恩有一對學霸子女。（取自IG）

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Addison於加拿大貴族寄宿私立學校Appleby College畢業，College於1911年建校，位於安大略省著名的富人區奧克維爾市，是數一數二尖子學校。

讀加拿大貴族學府

該校是全球最頂尖的50間高中之一，跟英國伊頓公學（Eton College）、美國菲利普斯學院（Phillips Academy）齊名，資料顯示，每年國際學生寄宿加學費為$79,870加幣（約50萬港元），在此校畢業學生，多數赴哈佛大學、耶魯大學、倫敦經濟學院、多倫多大學等名牌大學升學。

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事實龔慈恩兩名子女都是資優生，家姐林愷鈴畢業於傳統名校聖保羅男女中學，2018年在國際預科文憑（IB）考獲41分高分（滿分45分），成功以第一志願入讀香港大學建築系，目前是三年級生。

同場加映：鄧一君訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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