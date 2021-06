【寶寶大過天】龔慈恩細仔加拿大貴族中學畢業　兒子擁韓星外表兼文武雙全

▲ 《寶寶大過天》龔慈恩細仔高中畢業。

龔慈恩在《寶寶大過天》演虎媽兼惡外母,令女婿馬國明又驚又畏,現實中「龔仔」龔慈恩確育兒有道,成功栽培子女成才,大女林愷鈴(Ashley)品學兼優,被封「最美星二代」,18歲細仔林卓毅(Addison)除高大靚仔,更是學霸,前途無限。

龔慈恩日前在社交平台貼上囝囝照片,她以英文留言祝賀Addison高中畢業,並鼓勵兒子繼續追夢。寫道:Congratulations on your High School graduation dear . Chase your dreams and shoot for the moon」

才滿18歲的林卓毅,雖然不似家姐林愷鈴經常發布照片,但已被網民發掘優良一面,外形俊朗,身高1.8米的Addison,被指擁韓星外表,更有「翻版金秀賢」之稱。

細仔文武雙全

龔慈恩曾說過兒子林卓毅擁有音樂天分,擅長拉小提琴和吹色士風,另外他亦富運動細胞,他曾是學校欖球隊隊員,亦喜愛打籃球;另外林卓毅曾於粵語朗誦比賽奪得冠軍,可說是文武雙全!

▲ 龔慈恩有一對學霸子女。(取自IG)

Addison於加拿大貴族寄宿私立學校Appleby College畢業,College於1911年建校,位於安大略省著名的富人區奧克維爾市,是數一數二尖子學校。

讀加拿大貴族學府

該校是全球最頂尖的50間高中之一,跟英國伊頓公學(Eton College)、美國菲利普斯學院(Phillips Academy)齊名,資料顯示,每年國際學生寄宿加學費為$79,870加幣(約50萬港元),在此校畢業學生,多數赴哈佛大學、耶魯大學、倫敦經濟學院、多倫多大學等名牌大學升學。

事實龔慈恩兩名子女都是資優生,家姐林愷鈴畢業於傳統名校聖保羅男女中學,2018年在國際預科文憑(IB)考獲41分高分(滿分45分),成功以第一志願入讀香港大學建築系,目前是三年級生。

