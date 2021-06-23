【懷孕騙局】自稱誕10胞胎破世界紀錄　37歲南非婦被踢爆沒懷孕入精神病院

▲ 37歲婦被踢爆沒懷孕，被送入精神病院。

南非一名37歲女子自稱於6月7日剖腹誕下10胞胎，消息一出引起各方關注，因她有機會打破多胞胎世界紀錄。然而，隨著事件發酵，出現愈來愈多疑點，近日終被踢爆整件事都是騙局，該女子不但沒有懷孕，更被送往當地的精神病院接受治療。

據較早前報道，原籍馬利共和國的37歲婦女西索爾（Gosiame Thamara Sithole），自稱在6月7日於醫院誕下10胞胎，一共7男3女。西索爾與丈夫索特西（Tebogo Tsotetsi）接受傳媒訪問強調，自己是自然受孕，醫生最初告訴她是懷上6胞胎，其後經掃描檢查後，再發現是8胞胎，結果剖腹生產後竟發現是10胞胎。從當時的照片可見，超級巨肚已高至胸口位置。

▲ 西索爾自稱誕下10胞胎。（Twitter圖片）

然而，不少國際媒體陸續向當地衛生部門查證，但所有私人或公立醫院都沒有10胞胎出生的記錄，醫院亦證實西索爾根本沒有懷孕，身上沒有因剖腹留下的疤痕，而且至今沒有任何新生兒的照片曝光。

丈夫發聲明：從未生下10胞胎

丈夫索特西和家人發表聲明指，無法確認孩子是否存在，「除非另有證據，否則索特西與西索爾之間從未生下10胞胎」。索特西最後一次見到西索爾，是在6月7日，就在她被送往醫院之前，事後西索爾聲稱在那裡生了7男3女。不過，她以醫院正在防疫的理由，拒絕索特西到醫院探望，

她當時懷孕7個月零7日，我很開心，也很激動。

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然而，之後對方卻一直不願透露自己和孩子的下落，索特西多次要求探望她，她也沒有回應，而且從沒給他看過孩子們。直至6月15日晚，西索爾接受一名記者訪問，她沒有正面回應是否誕下10胞胎，全程只用「我的孩子」作回應。她認為，索特西想利用孩子斂財，成為「百萬富翁」，因此她不願透露孩子的下落，更稱被對方和其家人的聲明傷害，

我覺得他們從來沒有愛過我，我是在強迫自己接受他們。

其後，西索爾在6月17日於約翰內斯堡市附近的北部城鎮親戚家中被逮捕，警方否認她因犯罪被捕，而是丈夫索特西報案稱妻子失蹤後才開始尋找她。她被送往警察局，再被移交社工，社工將她送往醫院的精神病房進行心理健康評估。西索爾的律師指，她不願接受精神評估，堅稱自己沒有問題，但現在被強行關押在醫院的精神病房中。

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責任編輯：王明芳