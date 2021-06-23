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【聲夢傳奇】炎明熹原本姓王　 父母長居內地Gigi來港隨姑媽一家生活

娛樂 12:20 2021/06/23

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TVB節目《聲夢傳奇》大熱參賽者炎明熹（Gigi）暫未跟TVB簽約。

炎明熹（Gigi）成TVB節目《聲夢傳奇》大熱，最近有指Gigi獲TVB邀請簽5年基本藝員合約，但仍在求學時期的炎明熹坦言尚未簽約，但她明確表示未來會向歌手路進發。

事實現年16歲的炎明熹從小便愛唱歌，她自12歲起便接受音樂學院重點培訓，在13歲開始已參加歌唱比賽，奪得不少獎項。

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炎明熹父母長居內地

炎明熹的原名為王佳恩，Gigi透露歌唱老師因愛錫她，特意為她找來一位曾為很多歌手改名的師傅為其改藝名，由於師傅指Gigi五行缺火，因此便改名為炎明熹。

炎明熹的父母是內地人，在香港出生的她從小便跟姑媽一家一同生活。她透露有一名12歲弟弟及8歲妹妹，「他們都是在內地居住及讀書，由於我自小便來港生活，因而一直以來也很少跟弟妹見面，直到有長假期才可回內地。」

她坦言很想念家人，「每次回港後都很想念父母，會感到有點不開心。長大後，可以跟他們在手機內聊天及見面，畢竟人必須要成長，其後便覺得沒甚麼所謂。再者，姑媽及姑丈也很愛錫我，家中的表哥和表姊也很照顧我。」

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學校支持炎明熹參賽

談到這次參賽，炎明熹獲得家人支持，「走這條路沒有受到任何阻礙，記得節目首播出時，父母更讓弟妹不用早睡，看我的表演之餘更為我錄影。」

學校的老師都很贊成炎明熹參賽，「入圍時已告知數位熟悉的老師，他們都鼓勵我，並提醒我別忽略學業和健康。」除了老師外，校長也曾親自邀請炎明熹為學校表演，縱然炎明熹最終因檔期問題而拒絕了校長，但可見學校對她的支持。

同場加映：張明偉專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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