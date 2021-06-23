【聲夢傳奇】姚焯菲飲水短片2日逾4萬點擊　網民提議Chantel拍檸檬茶廣告【多圖】

▲ 《聲夢傳奇》的姚焯菲大受歡迎。

TVB「造星」比賽《聲夢傳奇》只餘下8位參賽者，當中人氣熱度最高的就有14歲的姚焯菲（Chantel），因翻唱經典歌曲《戀愛預告》被讚好有初戀的感覺，更獲封為「國民初戀」，而該段短片點撃率更已破250萬！

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▲ 《聲夢傳奇》姚焯菲的飲水片被擺上網。（截圖）

Chantel人氣急升

現年14歲的Chantel外表清純甜美，憑Sweet到爆的歌喉成功吸納一大班Fans，個人Instagram在短期內暴升至5萬人追蹤，故此她的一舉一動都非常受粉絲關注。

日前，有粉絲就在YouTube發佈一條Chantel飲水的短片，當中包括她在節目《聲夢傳奇》中的飲水片段，另亦有一條她與另一位參賽者Windy詹天文在車上的飲水片。該影片上載不足2日已破4萬點擊率，可見Chantel的人氣高企，連飲水都大把人睇！

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飲水散發仙氣

網民見狀亦大讚Chantel飲水好靚：「終於睇到香港出番個明日之星」、「飲水都咁cute」、「啲水好甜」等。

此外，也有網民提議Chantel拍檸檬茶廣告，重拾青春校園的初戀感覺：「希望重拍檸檬茶廣告，重唱當年集體回憶嘅歌(如果陽光)可能繼戀愛預告再爆紅嘅金曲。」、「陽光肯定己經嚟料!」

▲ 姚焯菲的《戀愛預告》大受歡迎。（Instagram圖片）

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Chantel表明學業為重

Chantel年紀輕輕已有不少支持者，難怪不少人都非常期待她出道。Chantel出身富裕家庭，父母均是會計者，家住過千呎豪宅。

她就讀位於荔枝角的CAIS宣道國際學校，雖然現時她被指與TVB簽下5年的基本藝員合約，不過父母均希望她以學業為重，不想她過早入行做藝人。

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同場加映：Anson Lo訪問