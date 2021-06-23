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【聲夢傳奇】Gin Lee甘願為貓咪「出血」　李幸倪：只要貓咪舒服都係值得

娛樂 12:04 2021/06/23

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貓奴李幸倪。

Gin Lee李幸倪與貓咪結緣開工再度為時裝品牌拍廣告，身為「專業貓奴」的Gin Lee，藉着今次以「貓の禮物 #LoveTheEarth」的主題，赴郊外和貓咪合作拍是次的廣告。

Gin Lee更在廣告拍攝前，做足準備功夫，除親自揀衫出鏡外，更與團隊落力為整個拍攝進行討論，務求令到拍攝效果更加理想。

感受大自然之美

雖然天氣炎熱，但Gin Lee與貓咪依然攜手遠赴外景拍攝，認真專業，更笑言：「早前因為疫情及天氣過於炎熱，好多工作都變咗拍攝廠景。但係今次想延續上輯廣告嘅信息，跟住貓咪嘅足跡，發現愛護大自然嘅重要性，我覺得好有意義而且非常有故事性，所以我係絕對唔會介意需要拍外景。」

Gin Lee並感謝大會貼心準備多幾件同款衣服預備讓她替換：「非常多謝成個團隊的幫助，今次拍攝先可以咁順利。」
 
有動物緣的李幸倪與小貓甚為合拍，休息期間小貓更躺在她身上睡著，令Gin Lee動彈不得：「可能小貓見我化妝坐喺度唔郁，咁咪跳上嚟休息吓囉，呢個係培養感情嘅方法，梗係唔可以趕走佢啦。但係戶外拍攝，期間好多蚊出嚟『搵食』，怕太大動作會嚇親貓貓，所比蚊咬到又紅又腫，只要貓咪舒服都係值得。」
 
今次拍攝整個過程都十分溫馨，Gin Lee知道天氣炎熱，更為團隊準備清涼飲品、防止中暑。

籌備推出新作品

Gin Lee說：「呢排都忙住錄節目，尋晚都係半夜先收工，不過今次廣告的信息太有意義，宣傳故事講我跟隨貓咪嘅腳印走進森林，發現貓咪留給我嘅禮物，透過觸覺、嗅覺及聽覺接觸，發現大自然嘅可愛，帶出愛護地球嘅重要訊息。」

然後續稱：「加上可以再次同貓貓合作，未正式拍攝已經非常興奮。雖然之前工作受疫情影響，但呢排已經開始回復正常，開始習慣番開工嘅節奏，下半年會專注音樂嘅工作，落力為fans帶來更好嘅作品。請大家敬請期待!」

撰文 : TOPick柴犬出動

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