【雪糕頭痛】46歲婦人食雪糕消暑後劇烈頭痛　突暈倒腦出血恐變植物人

▲ 婦人食雪糕後劇烈頭痛，突然暈倒腦出血恐變成植物人。

天氣酷熱，不少人愛食刨冰、雪糕雪條消暑，但新加坡一名中年婦人卻因食了一口雪糕後劇烈頭痛，突然腦出血昏迷，恐變成植物人。大量快速進食過冷食物，會對口腔黏膜產生巨大刺激，引發神經性頭痛，這種情形被稱為「雪糕頭痛症」。為防這種情形發生，有4類人士食雪糕時要格外小心。

▲ 46歲婦人孫洪恐變成植物人。（圖片來源：新明日報）

據新加坡媒體《新明日報》報道，新加坡一名46歲婦人孫洪，5月30日晚上在家中洗澡後感到非常炎熱，繼而食了一口雪糕，就感到「像要炸開」的劇烈頭痛，之後臉色變青、嘴唇發白，無法說話，倒在床上失去意識。

孫洪的丈夫、47歲建築工人季紅標致電報警求救，孫洪送院後經醫生檢查，證實腦幹出血，無法進行手術。目前要插喉輸液，維持身體機能，只能眨眼給予反應，無法正常進食、排尿及說話，醫生表示她完全康復的機率微乎其微，最壞情況恐怕會成為植物人。

食刨冰、雪糕後頭痛，相信許多人都試過，但原來這種情形可能是患上「雪糕頭痛症」（ice-cream headache）。如果頭痛持續而劇烈就要多加小心，部分高危人士如一些高血壓、冠心病患者，更可因此導致血管急劇收縮，引發心絞痛，甚或腦栓塞等。

點擊下圖睇4類高危人士：

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據北京市衛生健康委網站指出，「雪糕頭痛症」又叫「冷刺激頭痛」，是大量、快速地進食過冷食物，對口腔黏膜產生巨大刺激，引起血管收縮與舒張，刺激疼痛感受器，繼而引發的神經性頭痛。

有一些人食完雪糕後會產生劇烈頭痛，有時在顳側、額部或後眶內，感到瞬間刺痛或疼痛難忍。因此，食雪糕、冰凍西瓜以及喝凍飲時不要過急過快，最好將食物含在口中一會兒，讓口腔適應溫度，再做咀嚼及吞嚥動作。

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責任編輯：羅嘉欣