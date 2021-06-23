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林嘉欣獲法國政府授勳表揚推動藝術　靚媽帶女兒出席騷流利法文

娛樂 12:12 2021/06/23

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林嘉欣獲法國政府授勳。

曾留學法國、對當地文化非常熱衷的林嘉欣，擔任法國五月藝術節大使（Le French May）已踏入第八個年頭，不遺餘力的嘉欣，最近更獲法國政府授勳為「Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres」，以表揚她多年來努力宣揚法國藝術，。

每年都會遠赴法國的她，與當地來自不同界別的藝術家進行文化交流，最近因疫情關係只能留在香港，嘉欣依然堅守大使使命，積極推廣法國各種藝術文化。日前她由丈夫袁劍偉及兩個囡囡陪同下，到法國駐港領事官邸接受授勳。

女兒及丈夫出席。

嘉欣笑言去年4月收到授勳通知時，以為被整蠱：「因為信由加拿大政府發出，指我獲法國政府授勳，我看了封信好多次，還問我先生『係咪呃人㗎？疫情仲有呢啲騙案？』後來才知原來我在加拿大出世，法國要認證我的國籍，故信件由加拿大寄出。」

當知道授勳一事屬實，嘉欣坦言有一種超現實的感覺，在授勳當日，除以法文致辭外，更安排兩個囡囡協助法國領事，進行授勳儀式。

授勳一刻。

她指：「兩個囡囡負責托住放有勳章的枕頭仔行出來，我們在屋企綵排過，但家中枕頭大好多，去到領事館，我們都有綵排多一次，並買了新裙仔，因為兩個囡囡好似野人，通山跑，平日著的衫全穿窿，所以一定要買衫。」

授勳儀式完成後，嘉欣更以法文及廣東話致辭，她說：「因為冇得飛，太久沒去法國，法文大退步，所以我找了一個好好的法國朋友幫我翻譯致辭內容，衷心多謝French May團隊，令我過去八年認識好多世界頂尖藝術家，亦多謝屋企人，包容我每年去法國交流，以及多謝林建岳博士一直支持我。可是他去了北京開會不能來見證，但說會再同我慶祝。今次能夠得有此榮耀，會如常學習，如常生活，亦都會教導囡囡，要努力尋找夢想，我一直身體力行做一個榜樣。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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