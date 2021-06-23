【家居意外】6歲女童遭吊扇𠝹面險盲　臉縫100針無損自信參加選美

▲ 澳洲一名6歲女童慘被吊扇打中受傷險盲，事後媽媽於網上分享事件提醒家長注意家居安全。

家中的電器都有機會導致小朋友受傷，家長應注意家居安全。澳洲一名6歲女童慘被吊扇扇葉𠝹傷，在左眼下方至耳朵位置劃出一道長8厘米、深2厘米的傷口，要經過3小時的手術才能將臉頰縫合。雖然意外令女童留下了一條長長的疤痕，不過亦無損她的自信，現正積極籌備參加選美比賽。

▲ Savana被吊扇扇葉𠝹傷。（《kidspot》圖片）

在上格床玩耍躲避不及被吊扇打中

據澳洲媒體《kidspot》的轉載報道，來自澳洲昆士蘭的媽媽Jess，日前帶同6歲女兒Savana到朋友家中作客。當3位小朋友在睡房玩耍時，Jess留意到房間內有一張碌架床，而天花安裝了吊扇，當時吊扇處於關閉狀態。

由於Jess的姪女在數年前曾經被風扇弄傷，所以她提醒小朋友們千萬不要靠近開著的吊扇。但10分鐘後，Jess朋友的大女跑到飯廳，告知大人Savana被吊扇打中受傷。Jess聞言後立即跑到房間，看到女兒正坐在上格床，臉上傷口血流不止，而吊扇正開著。扇葉𠝹開了Savana的臉頰，劃出一道長8厘米、深2厘米的傷口。

▲ 左眼嚴重腫脹導致不能睜開眼。（《kidspot》圖片）

傷口離眼球只有一毫米險盲

媽媽立即送Savana到醫院，磁力共振掃描顯示，Savana的左邊面顴骨碎裂，由於眼睛嚴重腫脹，因此當時未能判斷視力有否受損。翌日醫生為Savana進行手術，過程長達3小時，利用了一塊金屬板、4粒螺絲和縫了100針，才能將Savana受傷的臉頰縫合好。Jess指，

扇葉離她的眼球只有一毫米，由眼底𠝹開至耳朵。真是不幸中的大幸。

意外亦導致Savana的左臉神經受損，限制了她上半臉的肌肉活動，也留下了一條長長的疤痕。出院回家後，Jess表示女兒經常發惡夢，又擔心同學的目光，因此不敢上學。可幸的是，十日後Savana終於能睜開眼睛，視力無大太影響。

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▲ Savana重拾自信，將會參加7月的選美比賽。（FB圖片）

疤痕無阻參加選美比賽

事件發生至今經過5個月，Savana仍在康復中。雖然意外令她永久失去左下眼的部分眼睫毛，日後亦要再做手術防止眼皮下垂，不過在媽媽的鼓勵下，Savana重拾自信，回復本身樂天好動的性格，亦決定再次踏上選美舞台。她現正積極籌備7月的選美比賽。

Jess希望透過分享今次的事件，警惕其他家長，避免同類意外再次發生。

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責任編輯：王明芳