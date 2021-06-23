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【疏忽照顧】8歲男童晚上獨留公園感驚慌　熱心港媽助聯絡爸爸換來一肚氣

親子 13:49 2021/06/23

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一名港媽日前分享在公園的見聞。

年幼孩童需要父母的陪伴，一名港媽在Facebook群組「巴打絲打『13親子育兒』Facebook Club」發文，分享日前在公園發現一名男童獨留至晚上的經歷。

男童獨留公園感驚慌

港媽在文中指出，本月20日帶女兒到海怡半島公園玩耍，約晚上8時打算離開之際，發現一名男童獨自在公園徘徊。男童疑因天色漸暗感驚慌，向港媽及朋友求助。港媽借出電話助男童聯絡爸爸，得知對方正從金鐘趕來，便陪同男童等候。

過了一段時間之後，港媽仍未見男童爸爸蹤影，便叫他再次致電爸爸。港媽向對方指「你個仔好驚！麻煩你盡快返嚟」，對方表示自己已到附近，又指「平時佢都係咁樣等，點解今次咁驚」。港媽指自己此時已「等到有啲躁」，女兒亦「扭眼瞓」，但因不放心男童獨留在公園，陪他繼續等。

過了15分鐘，港媽見男童仍在玩耍，上前詢問他爸爸何時到達，才知道對方已在現場。白等了一段時間的港媽感生氣，指男童沒通知她爸爸已到，又直斥「做爸爸嗰個更加過分，不知所謂！」。

網民：下次見到直接報警

帖文引來網民熱議，有網民指「應該報警，佢老豆疏忽照顧兒童」、「佢得8歲，有咩事點算」、「下次見到直接幫佢報警，呢啲父母發生咩事？」。

有網民則指常見類似情況，對此見怪不怪，「好多家長係放養，我有時都唔明點解咁放心，小朋友連電話都冇點搵到佢」、「發現而家好多家長都係咁，成日見有個女童自己放學自己落公園玩」；亦有網民讚港媽熱心助人，「要讚吓你嘅善心」。

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責任編輯：王明芳

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