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【蘋果日報】天水圍小學教師派蘋果日報遭舉報　楊潤雄：已要求校方按指引處理

社會 12:22 2021/06/23

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天水圍小學教師派蘋果日報遭舉報，楊潤雄指已要求校方按指引處理。（經濟日報資料圖片）

天水圍有小學教師日前於校內向同事派發《蘋果日報》遭同事舉報，校方及後暫停涉事教師部分課堂，並要求回收報紙及撰寫報告。教育局局長楊潤雄今日(23日)指已要求涉事學校按指引處理，強調教師不應在校內進行政治推廣活動，而局方亦會再作跟進。

教育局局長楊潤雄今日於立法會回應議員質詢，民建聯立法會議員何俊賢批評教師校內派《蘋果日報》屬愚蠢的政治表態，亦有議員倡為被取消註冊的教師提供培訓。楊潤雄相信大部分教師仍很專業，當局已加強教師培訓，包括為新入職及晉升教師提供法治及國家發展核心課程，疫情後亦會安排校長及教師到內地交流。 

他又指，被取消註冊的教師牽涉嚴重誠信或操守問題，即使接受培訓，政府及社會都難以再信任他們，至於其他被譴責或警告的教師，當局會要求他們進修，並透過校方恆常監察去改進。

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責任編輯：陳正怡

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