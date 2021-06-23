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【用不安心】美國研究231種化妝品逾半含有毒化學物PFAS　長期使用或致癌及嬰兒缺陷

食用安全 12:46 2021/06/23

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美國檢測231種化妝品，逾半含有毒化學物PFAS。

女士常用的化妝品竟含有永久毒物PFAS。日前美國一項發表於《Environmental Science & Technology Letter》的研究發現，美國及加拿大逾半的化妝品都含氟烷基物質（PFAS）的有毒化學物，而且通常標榜「防水防油」或「持久」的產品，氟含量會更高。長期使用或致癌、嬰兒出生體重不足、甲狀腺問題、肝病等健康問題。

印第安納州聖母大學研究人員於2016年2020年，從美國及加拿大的Ulta Beauty、Sephora、Target和Bed Bath & Beyond等零售點購買231種化妝品樣本。結果發現，超過一半的化妝品含有PFAS。當中，以粉底比例最高，有63%粉底樣本含有PFAS。

含PFAS比例：（由高至低）

  • 粉底液（液態/霜） 63%
  • 其他眼妝產品58%
  • 所有唇部產品55%
  • 睫毛膏47%
  • 其他面部產品40%
  • 遮瑕膏 36%

值得留意的是，研究人員發現通常標榜「防水防油」、持久的化妝品，如粉底、液體唇膏、防水睫毛膏等，其PFAS含量會較高。當中，82%的防水睫毛膏含高水平PFAS，是所有產品中比例最高。

(圖片來源：綠色科學政策研究所)

研究人員進一步檢測29種含高濃度PFAS的產品，發現產品含有4至13種特定的PFAS化學物質，但有28款都沒在標籤上標示PFAS成份。他表示有機會是生產問題，部分產品或屬無意，但亦有產品的化學物水平很高，明顯是為了耐用或防水而刻意添加。不過報告沒公開產品品牌，原因是不希望將它們標籤。

聖母大學物理系教授兼首席研究員Graham Peaslee指，PFAS屬持久性的化學物，進入血液後便會累積。

與食品不同，唇膏和其他化妝品、個人護理產品中的化學物質在美國和加拿大幾乎完全不受管制。結果，數以百萬的人每日在不知不覺中，將 PFAS和其他有害化學物質塗抹在他們的臉和身上。

綠色科學政策研究所亦表示，除了在唇部產品攝取PFAS，PFAS還可通過皮膚和淚管吸收。

PFAS可存留人體多年

PFAS為化學物質，用於製作耐油脂和防水物料。過去10年的研究發現，PFAS與癌症、肝臟損傷、甲狀腺疾病、免疫功能紊亂、內分泌干擾及發育問題等相關。科學家發現，PFAS化學品永遠不會分解，會永久存留環境中，並很易進入人體，存留體內多年。美國疾病控制及預防中心於2015年發表的一份報告指出，在97％美國人的血液中檢測到PFAS。

美國食品及藥物管理局（FDA）表示不評論個別研究報告，且另有研究表示，化妝品的化學物含量普遍較低，不足以損害使用者健康。

同場加映，不含致癌礦物油物質潤唇膏、通過毒性測試安全面霜：

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責任編輯：羅嘉欣

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