【經典修復】《大逃殺》20年後無刪剪原裝震撼登場　4K修復版7月1日重現銀幕

▲ 《大逃殺》今年剛好上映20周年，片商再度推出4K修復版，於7月1日正式上映。

今年不少經典電影推出4K修復，重新上映，早前經典日本片《感官世界》重映，令新一代影迷可在大銀幕重溫大師震撼作品。而另一日本經典片亦將再修復面世，相隔20年重現大銀幕的日本電影《大逃殺》，將以無刪剪版4K修復再一次震撼觀眾。

電影在2001年於香港首映，適逢今年20周年，片商再度推出4K修復版，於7月1日正式上映。

《大逃殺》改編自日本作家高見廣春的同名小說。高見在1999年參加角川書店舉辦的恐怖小說比賽，卻被指題材過於驚慄，不合乎道德標準，沒有得獎。最終小說在當年4月出版，反應熱烈，翌年即被同時改編為電影和漫畫，電影便由日本殿堂級導演深作欣二執導。

▲ 北野武飾演教師，初段兇殘冷血，尾數卻有大反轉。（電影劇照）

當年日本票房逾30億

電影版與小說同樣遇到阻礙。21年前，即2000年日本上映前，《大逃殺》曾因劇本題材過於殘忍暴力，日本當局恐影響青少年行為及政府形象，要求主要影片製作人員前往國會接受議員質詢，成為日本首開國會備詢先例的日本電影。不過上映後，電影不僅成為日本當年的話題作品，締造高達31.1億日圓票房收益，並橫掃多項電影獎項，作品所創造的話題效應甚至擴展至周邊亞洲國家。

《大逃殺》的故事背景設於失業率超過15%、陷入衰敗的某個國家，有高達80萬名學生輟學，青少年犯罪率急升。失去信心的成年人出於對年輕人的恐懼，企圖以死亡的恐怖支配年輕人，從而奪回大人的威嚴。國會通過一條《新世紀教育改革法案》(「BR 法」)，從全國共4萬3千班中學三年級學生當中，隨機抽選一班參加一場互相殘殺的遊戲，直到只剩下1人生還為止；否則，全部格殺勿論。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

《死亡筆記》主角成名作

當年的主演藤原龍也剛出道，今天除《大逃殺》這部成名作，更有代表作《死亡筆記》。電影中亦有不少熟悉面孔參演，包括北野武、柴崎幸、安藤政信等，以及因這部電影而獲名導昆頓·塔倫天奴賞識，邀請參演《標殺令》的栗山千明。

記者：王嵐