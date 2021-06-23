【弟弟守護者】無辜捲入街頭槍擊案與子彈擦身而過　10歲姐情急肉身保護5歲弟奇蹟無傷

▲ 無辜捲入街頭槍擊案與子彈擦身而過，10歲姐情急肉身保護5歲弟奇蹟無傷。

美國近年槍擊案驟增，不時有無辜市民被殺。日前，紐約街頭發生一宗槍擊案，街上的途人急忙躲避，但一名男子被追殺時撞倒一對小姐弟，3三人倒成一團，搶手朝著他們發出最少六發子彈，10歲姐姐在情急之下一手拉著弟弟包入懷中，以肉身阻擋子彈，最後，慶幸最後奇蹟身還，毫髮無傷。

綜合外媒報道，槍擊案發生在美國紐約布朗克斯區，在當地時間6月17日下午，當時槍手追擊著一名身穿紅色衣服的男子，二人在街上追逐並開槍，路上的新任慌忙走避。途中，在追逐途中，紅衣男子撞倒一對小姐弟，他們分別是10歲及5歲，3人撞成一團。槍手隨後趕到，朝他們近距離開槍掃射，連續開出六發子彈，，情況非常危急。

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在危急關頭，小姐弟暴露在槍手及紅衣男子之間，弟弟害怕得跺腳，10歲姐姐機智地一手將弟弟拉到自己懷內，緊抱弟弟，以肉身保護他，槍手在開槍後8秒由騎電單車的朋友接應逃離現場。警方表示，姐弟倆沒有受子彈所傷，而紅衣男子的背部及雙腿中彈，被送完醫院後急救，暫時沒有生命危險。影片曝光後，網民紛紛讚揚姐姐的英勇行為。

雖然事件沒有造成嚴重傷亡，但令人關注美國街頭槍擊案逐漸失控，無辜的途人或會突然被捲入槍火之中，對於社區安全造成困擾。槍擊案發生的布朗克斯區的警員表示，截止6月13日止，今年已有41宗槍擊案，較去年同期多13宗。

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責任編輯：王明芳