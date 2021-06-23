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【香港小姐2021】林作母提名Bronte落選　28名入圍佳麗逐個數【多圖】

娛樂 15:33 2021/06/23

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《香港小姐2021》林作母提名Bronte落選，28名入圍佳麗逐個數。

《2021香港小姐競選》於上星期舉行第二輪的面試，TVB於芸芸眾多參賽者中挑選了28位佳麗晉級參選港姐。日前，TVB安排了佳麗們分兩日前往髮型屋扮靚，不少大熱人馬包括陳聖瑜Yvette、「翻版楊采妮」Carina梁凱晴、關禮傑愛女關楓馨Fabienne等均有入圍。

可是林作母親提名的19歲Bronte霍穎璇卻被淘汰，未能成功晉級。

【香港小姐2021】28位佳麗接受髮型大改造　「翻版吳謹言」王婳婳+關禮傑大女關楓馨入圍

佳麗們陸續抵達指定髮型屋進行大改造。（東星圖片）

大熱人選順利入圍

經歷首輪及第二輪面試後，TVB挑選了最後28位佳麗晉級下一回合。

於本周一連兩日安排佳麗到指定髮型屋進行大改造，而確定入圍的名單亦終於曝光。

不少大熱門人選，包括「理大吳千語」、有「花女」之稱的Yvette陳詩琪、「翻版楊采妮」Carina梁凱晴、「翻版吳謹言」王婳婳等。

【香港小姐2021】「東涌羅浩楷」解開身世之謎　Kirsten不識林作不滿被利用敲詐錢財

由林作母親提名、19歲的Bronte未有入圍。（instagram圖片）

Bronte未能入圍

可是樣貌甜美、學歷不俗，並獲林作母親作提名人的Bronte霍穎璇卻未有入圍，不少人大呼失望。

不知Bronte未能入圍，與林作作風高調是否有關係。

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28位入圍佳麗逐個數：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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