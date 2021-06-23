【台灣疫情】染疫留後遺症一運動就氣喘　台男星爆患恐慌症：呼吸不過來

▲ 台灣男星陳零九染疫留後遺症，一運動就氣喘，更引發恐慌症。

台灣疫情大爆發，有「狼人殺偶像」稱號的藝人陳零九在本月初確診新冠肺炎，經過治療後終於康復出院，日前他在直播上透露，染疫後留下後遺症，稍微運動就會喘，而確診後帶來的身心壓力，亦令他出現恐慌症，經常在半夜驚醒，目前需靠服藥控制。

現年34歲的陳零九在6月3日證實確診新冠肺炎，經歷12天的治療後，在上周二（15日）康復出院，昨日晚上（22日）他首度在社交平台開直播分享康復後的近況，指出院後都在家中休養，每晚都在11點前入睡，目前仍按醫生指示服用中藥「清冠一號」。

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談及後遺症，陳零九表示只要稍微運動就會喘，「首要目標就是把會喘這件事養好，需要一點時間恢復」。

他亦提到在防疫旅館隔離的情況，指確診後身心壓力很大，讓他出現恐慌症，「晚上7、8點看影片很開心，就突然發作，心悸、心跳很快」，晚上睡覺時經常在半夜驚醒，

呼吸不過來，很擔心發生什麼事，但去亞東醫院檢查後都沒事，發現應該是恐慌症。

目前他在醫生指示下，每晚睡前服用鎮定劑及抗抑鬱、焦慮的藥物，以控制病情。不少粉絲都留言安慰他，他也無奈表示：

這種事不是別人叫你不要想太多就不會發生，我是輕微的，就讓自己盡量保持正向去面對它。

在直播中，陳零九亦回想感染源頭，認為有機會是在5月中錄製節目《食尚玩家》時感染，因當日要拍攝吃東西的畫面，無法戴口罩，一日內到訪9至10間餐廳，可能不慎接觸到病毒。他呼籲大家提高警覺，留在家中抗疫。

這疾病真的根本不會知道自己有沒有中，防不勝防，要怎麼小心？根本看不到病毒，我也覺得我蠻小心的了。

醫生拆解焦慮症病徵

恐慌症是焦慮症的一種，焦慮症是十分常見的精神病，根據醫管局資料，焦慮症包括廣泛性焦慮症、恐懼症、驚恐症、強迫症、創傷後壓力症等。而高達20%的人可能在一生中曾患上一種焦慮症，男女比例約為1比2。焦慮症的成因與遺傳及壓力有關，更可能會引發抑鬱症。

精神專科醫生何浩賢曾接受TOPick訪問時，拆解焦慮症的病徵。他表示，每100人有3.4個患上廣泛焦慮症，女士患病率比男士多。一般擔憂多是針對一件事，但廣泛焦慮症患者往往對事無大小都十分憂慮、向最壞方向想，而他自己控制不了這些負面思想。

以下為廣泛焦慮症病徵：

1. 事無大小都向最壞方向想

2. 受負面思想困擾而身心疲累

3. 長時間感到忐忑不安

4. 停不下負面思想

5. 緊張至肌肉繃緊

6. 心煩氣躁

7. 失眠

驚恐症：恐懼無原因突襲

一般恐懼是針對特定事物，如怕狗、怕昆蟲，但驚恐症卻不是由特定事物引發。每100人就有4.4個患上驚恐症，女士患病率比男士多。

驚恐症發作（panic attack）是會反覆出現，在數分鐘之內強烈的恐懼感突然來襲，可以是沒有原因而恐懼。

驚恐症發作時的常見徵狀包括心跳加速、出汗、氣喘、手震、手腳麻痺、暈眩，甚至感窒息，患者當刻會覺得自己快要死，但通常約10分鐘後會慢慢復原，「嚴重者可一天之內發作數次。」

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責任編輯：羅嘉欣