【引入海外醫生】張宇人提修訂准予非港人來港執業　徐德義：屬本港永久居民願留港機會較大

▲ 張宇人提修訂准予非港人來港執業，食衞局副局長徐德義解釋屬本港永久居民，願留港機會較大。（經濟日報資料圖片）

立法會《醫生註冊修訂條例》草案委員會今日(23日)召開首次會議，由民建聯議員葛珮帆及自由黨議員邵家輝擔任正副主席。議員張宇人擬提出修訂，予修例同時適用於非香港永久居民，希望當局考慮採納。食衞局副局長徐德義指修例主要目的增加本地醫生人手，如屬永久居民，願意留在本港的機會較大，會增加穩定性。

自由黨議員張宇人表示，計劃提修訂予修例同時適用於非香港永久居民，希望當局考慮採納，又指90年代本港容許英聯邦醫生免試來港執業，當時此類醫生及兩間醫學院醫科畢業生各佔一半比例，醫生人手充足；惟如修例只適用於香港永久居民，或只吸引到百幾人來港，質疑當局對醫生人手推算不準確，只是「呃緊自己」。

食衞局副局長徐德義指，多年來香港整體缺乏醫生人手是不爭事實，現時每千人口僅2名醫生，遠較新加坡、日本、美國、英國及澳洲等先進經濟體落後，預料本港在2030年及2040年分別欠缺超過1600名及1900名醫生，相信是導致醫管局及衞生署專科服務輪候需時的主因。

徐德義又解釋，目前經執業試取得本地執業資格的非本地醫生，佔整體醫生不足1成，有限度註冊醫生亦只有百幾名，正在指定機構服務，有需要開闢新途徑，讓海外醫生在港取得正式執業資格；而修例主要是增加本地醫生，申請人最好能夠穩定留於本港公營醫療系統服務，如屬永久居民，對香港交化或網絡會強很多，願意留港機會亦較大，增加穩定性。

對於醫學界立法會議員陳沛然擔心，修例列明食衞局長可向特別註冊委員會發出指令，有機會凌駕委員會，有損醫生專業自主，徐德義稱局長只會於委員會長時間未能執行職務時，才會發出指令，與專業事項無直接關係。

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責任編輯：陳正怡