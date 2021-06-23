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【婚禮告吹】準新郎不滿被索10萬禮金退婚　懷孕5個月準新娘嬲爆索賠120萬

親子 14:16 2021/06/23

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準新郎不滿被索10萬禮金和金器，婚禮前2日決定退婚。

籌備婚禮時雙方為錢鬧翻，隨時結不成婚。內地一對準新人拍拖1年半後，近日決定結婚。然而，準新郎抱怨聘禮太多無法負擔，竟在婚禮前2日突然退婚，令已經懷孕5個月的準新娘十分錯愕，一氣之下決定向男方索討100萬人民幣（約120萬港元）的賠償費。

綜合內地媒體報道，這對情侶原本計劃在6月11日在重慶舉行婚禮，然而在婚禮前兩日，男友突然退婚，讓她無法接受。她認為，問題點在於娘家要求8.8萬人民幣禮金（約10萬港元），男方只願意付5萬（約6萬港元）。

準新娘表示，無法接受男方退婚一事。（影片截圖）

被苛索禮金聘禮

不過，男友受訪時指，他是真心想與女友結婚，已花了10多20萬元籌備婚禮，囍餅、糖、香煙等早已堆滿家中。不過，他自己家的經濟條件不好，父親身患癌症，家中只有他一個人上班，然而女方與娘家人仍不斷提出過多要求。

除了聘禮之外，還要五金（金戒指、金頸鏈、金手鐲、一對金耳環）、四大件（較昂貴的生活用品），而且她媽說，在重慶辦完婚禮，要到她們安徽那邊再辦一場，達不到這個要求，這個婚就不結了。

女友道歉盼挽回感情不果

男友退婚後，女友一度想挽回兩人的感情，為聘禮一事向男方道歉，稱不想離開對方，更不想拋棄這個家。不過，男友卻很冷漠地表示，雙方的感情已經破裂，勉強走在一起也會面臨離婚的結局。

女方則回應指，如果男方不願繼續下去，自己可以選擇墮胎，但胎兒月份偏大，她擔心手術會對她日後生活造成影響，因此要求男方支付所有手術費用之外，亦索賠100萬人民幣，被男方拒絕後，減至50至60萬人民幣（約60至72萬港元）。

不過，男方表示，自己根本沒錢，如果女方要墮胎，自己只能承擔其手術及營養費用；如果女方選擇生育，自己可以承擔撫養費。目前雙方仍未達成共識，有律師指，如果女方把孩子生下來，非婚生子女與婚生子女具有同樣的法律地位，男女雙方都有撫養義務。

網民︰沒錢就讓女方懷孕？

網民對準新郎的做法有支持亦有反對，有人認為女家要求過分，未來外母是在添亂；不過亦有網民認為，女友已懷孕5個月才人工流產，對身體的傷害極大。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳 

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