【勞工政策】羅致光：基於入境管治和保安考慮　沒計劃輸入內地傭工

▲ 羅致光表示，沒計劃輸入內地傭工。（林宇翔攝）

勞福局局長羅致光表示，基於入境管治和保安考慮，政府沒計劃輸入內地傭工。他稱，樂意繼續討論，但強調，輸入內地勞工并非純粹勞工政策問題，還涉及很多社會關注的問題，包括安全、家庭、社會等問題，處理時需非常小心。

今日立法會大會上，有議員關注為何不輸入內地傭工，以紓緩本港外傭因疫情銳減的問題。羅致光回應指，政府一直因應疫情變化和需要，盡最大努力為外傭和僱主提供便利，包括批准超過30萬宗僱主延長現有外傭合約的申請，及容許2.3萬名未能返回原居地的外傭，在香港更換僱主。

對於持工作簽證來港的外國人，留港7年後可成為永久居民，但外傭卻未能享有相同待遇，有議員質疑屬不公平對待和歧視，羅致光表示，現行法例下，受僱為家庭傭工而留港，不會被視為通常居於香港，又指過往有外傭提出司法覆核，法院已明確指出，入境當局有權決定批准外籍人士逗留在港和為此訂下相關條件，強調並不涉及歧視。

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記者：林曉君