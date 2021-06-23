【完美大婆】洗米嫂Heidi跟洗米華合體放閃　「烏鴉」張耀揚型爆現身搶風頭

▲ 洗米嫂開派對張耀揚現身。

現年40歲、3孩之母「洗米嫂」陳慧玲（Heidi），自丈夫洗米華（周焯華）跟Mandy Lieu撇清關係，專心做好爸爸，穩佔大婆地位的洗米嫂，在社交平台經常晒完美身段，力保最靚髮妻地位。

日前洗米嫂在澳門舉行大型派對，相信是為其契媽慶生，除偕同老公洗米華放閃出席，已淡出幕前的「烏鴉」張耀揚亦型爆出席。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

大騷完美身段

「洗米嫂」Heidi日前在IG發布派對照，剪了新髮型的陳慧玲，穿了貼身迷你裙及高踭鞋，大騷S型身段，期間又跟友人興奮合照，丈夫洗米華亦合體，跟老婆的姊妹合照。

席間已淡前幕前，被指在澳門從商的張耀揚，亦有現身派對，Hendi亦有發布二人合照。

▲ 張耀揚型爆現身。（取自IG）

【型爆中佬】57歲「烏鴉」棄影從商越老越有型 張耀揚疑戴婚戒「封盤」

已57歲的張耀揚，雖然已一頭白髮，但身型依然勁fit，相中可見白恤衫被其肌肉撐爆，隱若露出啡色肌膚，網民亦大讚張耀揚十分有型，在派對中搶去不少鏡頭。

洗米嫂陳慧玲一向熱愛運動，因此身材一直十分健美。她在社交平台有不少運動照，日前上載一輯炎夏行山照，相中展示一身古銅色肌膚，肌肉線條明顯，被讚手瓜強勁，身段有如健美小姐。

▲ 日前上載行山照。（取自IG）

【好學靚媽】洗米嫂自我增值考獲瑜伽導師牌 3孩之母擁魔鬼身材與女兒似兩姊妹

Heidi亦曾在IG寫道：「練的強迫！自己的自律，成功非僥倖！三個月得來不易💪🏼」

家設私人健身室

雖然全身體脂肪率已操練至17.6%，但洗米嫂仍未滿意自己身段，在其中一張相片內，她明明已有強勁背肌，卻寫道：「睇嚟我要練練背肌了。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

其實洗米嫂是出名運動達人，早前考獲初級瑜伽教練牌。至於其豪宅的私人健身房有齊備的專業健身器材，此外當中還設有一整面兩層高的攀石牆，天台還有私人泳池及桑拿房。

同場加映：何泳芍訪問