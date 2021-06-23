【IB攻略】專家分析IBDP2021新制度　加拿大升學三大學科大學要求

▲ IB專家提供加拿大大學三大熱門學科報考攻略。（iStock圖片）

英美加一直都是IB外國升學的首選，由於2021年新的IBDP制度下，不少IB學生都對大學科目要求不甚清楚，今回筆者將會分享加拿大3大科目的大學要求，讓大家可以趁暑假開始為未來IB考試做好準備！

Engineering 工程系

一般Top tier 大學如多倫多大學（University of Toronto） 和 麥基爾大學（Mcgill University）要求大約在38-40分左右。當中數學一定要IB Math AA 或 IB Math AI 的高等程度，而化學和物理則可以Higher /Standard Level。

當然同學可以留意的是預計分和IB最後分的要求都有所不同，例如同學報讀土木工程（Civil Engineering），今年Mcgill 就說「38 subject points (predicted) or 37 subject points (final) overall」，意思是同學只要預計分數到達38分或以上即有機會獲得錄取，但是最後的IBDP大考都要至少37分。

Business Management 商業管理

除了工程系，商業管理是另一個熱門IB學生報讀的科目，IB科目要求只有數學​ Level 5 或以上，一般要求至少IB Math AA SL 6分 或 IB MATH AA HL 的 5分，不接受IB Math AA基本程度的學生申請。預計分總分要求則在37分或以上，最後IB大考成績可以36分。

Science 科學

科學是另一熱門科目的原因，是因為加拿大要second degree才能報讀醫科，但是第一個本科的科目需要就讀相關科目，例如生物醫學（Biomedical）、生命科學（life science）等科目。

一線大學要求通常在38分或以上，而且科目個別要求都非常高，IB學生需要修讀數學高等程度，和至少兩科的科目 （即是 Phy Chem Bio ）為基本程度或以上。如果學生就讀 IB Math AA SL 和 Chem SL，沒有修讀多一科的科學，同學將不能報讀加拿大一線大學的科學科目。

由於篇幅有限，今回筆者暫時分享3大加拿大科目要求，下回將會分享其他科目和其他國家的收生要求！

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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