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【昂船洲火警】青衣金屬廢料貨船早前發生3級火警　黃錦星：會檢視發放信息安排及改善空間

社會 13:14 2021/06/23

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青衣以南海面6月初有一艘載有金屬廢料的貨船發生3級火警。（資料圖片）

青衣以南海面6月初有一艘載有金屬廢料的貨船發生3級火警，至翌日早上才被救熄，多區市民受煙霧及氣味影響。經民聯立法會議員梁美芬提出書面質詢，關注有否跨部門應變機制處理。環境局局長黃錦星書面回覆指，政府各部門不時會檢視應對事故的措施，如有需要會作出調整；就是次事件，有關部門會檢視在類似事故時發放公眾信息的安排及改善空間，以提升發放信息效率和服務水平。

黃錦星又說，當日消防處透過傳媒及Facebook專頁，向公眾發布有關該宗火警的消息，並呼籲受煙霧影響的居民可暫時關閉門窗及保持鎮定。當晚9時至凌晨2時期間，環保署空氣監測網絡中的葵涌和深水埗監測站的懸浮粒子濃度上升至較高的水平，維持數小時後逐漸回落至正常水平。

他續指，雖然懸浮粒子濃度上升，但其最高濃度也沒有超出過往的最高幅度，並且只維持數小時，其24小時平均濃度亦無超出相關空氣質素指標，而其他污染物濃度在當晚維持在較低水平，因此空氣質素健康指數一直維持在低至中的級別，故環保署沒有另外發布嚴重空氣污染的警示。

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責任編輯：陳子謙

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