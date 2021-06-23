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【新冠疫苗】至今逾18.5萬人次經回港易返港豁免檢疫　當局研將港人內地接種紀錄存入安心出行

社會 13:19 2021/06/23

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食衞局局長陳肇始表示，當局正研究將曾於內地接種新冠疫苗的香港市民，收錄至安心出行。（經濟日報資料圖片）

港府去年推出回港易計劃至今，已有逾18.5萬人次的香港居民由內地或澳門抵港獲豁免檢疫，食衞局局長陳肇始表示，當局正研究將曾於內地接種新冠疫苗的香港市民，將其接種紀錄收錄至政府疫苗接種紀錄數據庫，並提供接種紀錄二維碼，儲存於手機「安心出行」應用程式內，方便有需要時展示。

食物及衞生局局長陳肇始書面回覆民建聯立法會議員李慧琼時提到，港府去年11月23日推出回港易計劃至周日(20日)，已有逾18.5萬人次的香港居民由內地或澳門抵港獲豁免強制檢疫，惟未有備存有關香港居民，在內地完成接種疫苗的人數，亦無統計同時間由入地返港不獲豁免檢疫的港人數字。

她提到，目前於香港以外完成接種新冠疫苗的人士，可以出示當地相關機構發出的接種紀錄，並透過填寫申報表格，以符合疫苗氣泡下的要求。而局正研究將曾在內地接種疫苗的香港市民，將他們的接種紀錄經申報以數碼方式，收錄至政府的疫苗接種紀錄數據庫，並為他們提供疫苗接種紀錄二維碼。

陳肇始稱，當確定技術可行性及落實有關安排後，有關市民可將二維碼儲存在手機的「安心出行」應用程式內，方便有需要時展示。

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責任編輯：陳正怡

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