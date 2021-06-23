【單車意外】10歲男童踩單車跌倒車柄撞中腹部　發高燒嘔吐送院癲癇發作3秒猝死

▲ 10歲男童踩單車跌倒，車柄撞中腹部，疑因此引發致命意外。

馬來西亞一名10歲男童日前踩單車跌倒，車柄撞中腹部後出現嘔吐、發燒症狀。由於高燒不退，男童被家人帶往醫院救治，然而入院不到5小時，就突然癲癇發作，抽搐了約2至3秒後，就失去呼吸心跳，證實死亡。男童母親投訊醫院護士得知兒子無呼吸時，未有即時急救，質疑錯失黃金救援時機。

據馬來西亞媒體《中國報》報道，新山市一名就讀小學4年級的10歲陳姓男童，上周五（6月18日）在家門外踩單車時不慎跌倒，被車柄撞中腹部，當晚他仍能如常吃飯，只是有些輕微嘔吐症狀。

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到了19日，男童開始發燒，晚上變得身體不適，連去幾間診所都未有營業，只能買成藥緩解痛楚。直到20日早上，他仍然持續高燒，診所醫生表示跌倒擦傷不可能引起發燒，懷疑男童感染新冠肺炎。

男童回家後持續嘔吐5次，繼而要求父母帶他入院，院方為男童吊鹽水、處方退燒藥及安排照X光。惟男童入院後不過5個小時，就出現呼吸急促，難以躺坐的症狀，在床上抽搐約3秒就失去呼吸心跳。

男童的蔡姓媽媽當時也在場，她表示聽到兒子叫自己，並且呼吸變得急促，已即時呼叫護士。但就投訴護士沒有立即為兒子急救，直到醫生進病房，才有護士為兒子進行心肺復甦術，因此質疑院方錯過黃金搶救時間，並自責揀錯醫院。

目前家屬已報警，要求醫院給予合理解釋。而法醫向家屬初步說明，男童對新冠病毒的檢測結果呈陰性，他的內臟未有出血，需時3周至1個月化驗細胞血液，以釐清死因。

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責任編輯：羅嘉欣