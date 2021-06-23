  • 26°C
香港時間 : 2021623日 (週三) 14:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星二代學校】吳鎮宇12歲仔步入青春期變胖　讀新加坡國際學校做陳豪子女師兄

中小學 14:30 2021/06/23

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

吳鎮宇12歲仔Feynman讀新加坡國際學校，現正步入青春期，被爸爸笑他變胖。

59歲金馬影帝吳鎮宇早前在微博透露將「閉關」21天，笑稱要去整容，昨日（22日）吳鎮宇表示21天屆滿，「整容後」變得年輕了，「雖然胖了一點，還是帥的。」被網民一眼發現，相片是他的12歲兒子吳費曼（Feynman）。

吳鎮宇在微博分享了多張風景相，笑言是整容院的外觀和周邊環境，最後一張是他整容後回春「還原本來面目」，其實相中人是Feynman躺在床上玩手機，抬頭一臉不悅，顯然不滿爸爸搞事。網民紛紛指出，鎮宇其實是隔離21天，而非去整容。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

現年12歲的Feynman已步入青春期，變胖了一點，開始長出鬚根，一如其他青少年最愛玩手機遊戲和動漫。

去年小六畢業獲獎牌

由於吳鎮宇的太太王麗萍是新加坡人，故讓兒子接受新加坡教育，並安排入讀新加坡國際學校（香港），方便將來送兒子往新加坡或其他國家海外升學。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

Feynman現讀新加坡國際學校中一，去年他曾分享小學畢業短片，記錄了小六畢業禮的片段，見到父母、張達明都有出席，見證他獲發畢業證書及獎牌。

片段中他與一眾師生合照，並分享了校園生活片段及一些難忘事，包括六年級時第一張遲到單、疫情後開學的名牌、小六時參加學校台灣旅行收到的紀念筆、在學校用了3年的電腦、中文辯論筆記等，可見他的校園生活多姿多彩。

Feynman最鍾意玩手機遊戲，似乎鎮宇沒有節制他。（微博圖片）

雲集星二代 設IB課程

新加坡國際學校的教育制度相對其他國際學校嚴格，故吸引不少星爸媽為星二代報讀，包括陳豪與陳茵媺大仔Aiden、趙薇的女兒小四月、姚瑩瑩的兒子Evan、任達華和琦琦的女兒任晴佳、任賢齊一對子女Rati和Cody，以及許紹雄的女兒Charmaine。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

新加坡國際學校使用簡體字教中文，亦有不少學中文的機會。曾有家長在網上討論區分享過，功課量比本地傳統學校少，重視閱讀，課程不算太深。

新加坡國際學校於1991年創辦，設幼兒教育、小學及中學部，中五及中六設有IB課程。學費方面，現時幼兒教育全年學費為$83,048、小一至小六$131,200、中一至中四$164,500、中五及中六IB課程則收取$198,800。

同場加映︰陳豪計劃送孩子海外留學　子女性格各異教法大不同

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳

相關文章

【星二代學校】小朋友讀新加坡國際學校設IB課程　陳豪陳茵媺10萬租豪宅方便子女返學
18:48 2021/03/11
【星二代學校】小朋友讀新加坡國際學校設IB課程　陳豪陳茵媺10萬租豪宅方便子女返學
【星二代】袁詠儀罕曬張智霖父子合照　14歲魔童變美少年讀國際學校
14:12 2021/06/21
【星二代】袁詠儀罕曬張智霖父子合照　14歲魔童變美少年讀國際學校
【星二代學校】李克勤盧淑儀培育兩子文武雙全　讀加拿大國際學校IB狀元搖籃
14:30 2021/03/29
【星二代學校】李克勤盧淑儀培育兩子文武雙全　讀加拿大國際學校IB狀元搖籃

你可能感興趣

【星二代學校】小朋友讀新加坡國際學校設IB課程　陳豪陳茵媺10萬租豪宅方便子女返學
18:48 2021/03/11
【星二代學校】小朋友讀新加坡國際學校設IB課程　陳豪陳茵媺10萬租豪宅方便子女返學
【星二代】袁詠儀罕曬張智霖父子合照　14歲魔童變美少年讀國際學校
14:12 2021/06/21
【星二代】袁詠儀罕曬張智霖父子合照　14歲魔童變美少年讀國際學校
【星二代學校】李克勤盧淑儀培育兩子文武雙全　讀加拿大國際學校IB狀元搖籃
14:30 2021/03/29
【星二代學校】李克勤盧淑儀培育兩子文武雙全　讀加拿大國際學校IB狀元搖籃
家庭教育 中小學教育 家庭關係 星二代 吳鎮宇 陳豪 國際學校 學校 IB IB

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶