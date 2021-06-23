【星二代學校】吳鎮宇12歲仔步入青春期變胖　讀新加坡國際學校做陳豪子女師兄

▲ 吳鎮宇12歲仔Feynman讀新加坡國際學校，現正步入青春期，被爸爸笑他變胖。

59歲金馬影帝吳鎮宇早前在微博透露將「閉關」21天，笑稱要去整容，昨日（22日）吳鎮宇表示21天屆滿，「整容後」變得年輕了，「雖然胖了一點，還是帥的。」被網民一眼發現，相片是他的12歲兒子吳費曼（Feynman）。

吳鎮宇在微博分享了多張風景相，笑言是整容院的外觀和周邊環境，最後一張是他整容後回春「還原本來面目」，其實相中人是Feynman躺在床上玩手機，抬頭一臉不悅，顯然不滿爸爸搞事。網民紛紛指出，鎮宇其實是隔離21天，而非去整容。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

現年12歲的Feynman已步入青春期，變胖了一點，開始長出鬚根，一如其他青少年最愛玩手機遊戲和動漫。

去年小六畢業獲獎牌

由於吳鎮宇的太太王麗萍是新加坡人，故讓兒子接受新加坡教育，並安排入讀新加坡國際學校（香港），方便將來送兒子往新加坡或其他國家海外升學。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Feynman現讀新加坡國際學校中一，去年他曾分享小學畢業短片，記錄了小六畢業禮的片段，見到父母、張達明都有出席，見證他獲發畢業證書及獎牌。

片段中他與一眾師生合照，並分享了校園生活片段及一些難忘事，包括六年級時第一張遲到單、疫情後開學的名牌、小六時參加學校台灣旅行收到的紀念筆、在學校用了3年的電腦、中文辯論筆記等，可見他的校園生活多姿多彩。

▲ Feynman最鍾意玩手機遊戲，似乎鎮宇沒有節制他。（微博圖片）

雲集星二代 設IB課程

新加坡國際學校的教育制度相對其他國際學校嚴格，故吸引不少星爸媽為星二代報讀，包括陳豪與陳茵媺大仔Aiden、趙薇的女兒小四月、姚瑩瑩的兒子Evan、任達華和琦琦的女兒任晴佳、任賢齊一對子女Rati和Cody，以及許紹雄的女兒Charmaine。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

新加坡國際學校使用簡體字教中文，亦有不少學中文的機會。曾有家長在網上討論區分享過，功課量比本地傳統學校少，重視閱讀，課程不算太深。

新加坡國際學校於1991年創辦，設幼兒教育、小學及中學部，中五及中六設有IB課程。學費方面，現時幼兒教育全年學費為$83,048、小一至小六$131,200、中一至中四$164,500、中五及中六IB課程則收取$198,800。

同場加映︰陳豪計劃送孩子海外留學 子女性格各異教法大不同

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳