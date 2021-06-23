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【真假嬰兒】巧手達人製像真度極高BB公仔　撫慰媽媽喪子之痛尋心靈寄託

育兒經 14:38 2021/06/23

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英國有一位巧手達人製作像真度極高的BB公仔。

有小朋友的家庭總有一兩個嬰兒公仔，讓小朋友角色扮演。英國就有一名巧手達人製作像真度極高的BB公仔，無論皮膚及頭髮都栩栩如生，讓客人選擇膚色、頭髮顏色等，每個公仔都獨一無二。客人當中包括小產媽媽或喪子母親，希望藉BB公仔找到心靈寄託。

造功精細栩栩如生

英國媒體報道，來自英國西約克郡（West Yorkshire）的20多歲Elie Habibi是一名公仔製造商，憑著巧手製造出非常像真的BB公仔。她會按客人的要求調整公仔的外型及樣貌，由頭髮顏色至膚色都可以訂製。每個公仔的造功都非常精細，也是獨一無二的。Elie分享︰

我將這些作品作為一個空白的套件出售，就像一張空白的畫布，然後我會問客人想要甚麼膚色、頭髮顏色和風格。

Elie按客人要求製作獨一無二的BB公仔。（「Elie's Enchanted Cradle」fb圖片）

在製作BB公仔前，Elie先確認膚色、頭髮顏色等細節，之後會利用黏土雕刻，再倒入矽膠中，之後使用專業油漆添加細節。上色過程需要經過很多薄層來處理，尤其要注意厚度、色調及脈紋。

整個製作很耗時，因此BB公仔的價格也不便宜，由2250至5000英鎊（約2.4至5.4萬港元）不等。Elie表示過程不能出錯，否則造成巨大損失。

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喪子母買公仔獲慰藉

Ellie的客戶來自世界各地，80%買家都是藝術愛好者或公仔收藏家，也有一些失去孩子的媽媽，又或因子女長大而感到空虛的父母，他們希望藉公仔得到心靈寄託及慰藉。此外，亦有客人訂製BB公仔用於表演和電影中。她分享︰

一位女士帶著我捐贈給她的BB公仔進行每一次化療，直到她不幸去世。

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有人欣賞Elie栩栩如生的創作，也有人覺得像真度極高的BB公仔很可怕，不解這些公仔的用途。

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責任編輯：王明芳

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