【美食車】邱騰華指本港美食車發展有限　不排除明年結束先導計劃

▲ 美食車先導計劃至明年2月2日，邱騰華指本港美食車發展有限，不排除明年結束先導計劃。（經濟日報資料圖片）

本港去年受新冠肺炎疫情肆虐，當局再延長美食車先導計劃至明年2月2日，現時12部持牌美食車營運。商經局局長邱騰華指美食車先導計劃已運作4年多，營運上面對不少困難，當局正審慎檢視先導計劃數據及成效，決定未來路向，不排除明年2月初先導計劃屆滿後結束計劃的可能性。

商經局局長邱騰華書面回覆立法會議員姚思榮質詢時，提到美食車先導計劃自2017年2月3日展開，為期2年，及後劃先首次延長兩年，本訂於至今年2月2日，惟因應疫情影響，經評估計劃發展後，政府再延長先導計劃一年至2022年2月2日，而目前有12部持牌美食車營運。

根據營運者提交的帳目報表，所有美食車在去年1月至今年5月下旬期間，總收入約為267萬元，當中以去年第三季每月平均總收入僅3.5萬元最少，同期每平均總營運日數僅18日；雖然所有12個營運場地都開放，但只有4個有美食車營運。

邱騰華直言，美食車需要在指定的場地營運，並要與附近食肆有一定距離，又要有場地管理者可為美食車提供電力及其他支援服務，營運亦極受天氣影響，加上香港食肆林立，競爭激烈，形容美食車在香港的發展實在有限。

他續指，當局正審慎地檢視先導計劃的數據及成效，以決定計劃的未來路向，又不排除最終會結束先導計劃的可能性；由於疫情對美食車營運有影響，政府及其他場地管方都有提供租金寬免，如營運者選擇退出先導計劃，可按既定程序向食環署及運輸署交還牌照，但目前當局不會接受營運美食車的新申請。

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責任編輯：陳正怡