【識貨】童年家貧多病痛曾歷車禍裁員　路芙逆境自強創品牌學帶貨為生

▲ 路芙的人生路不太順遂。

TVB於周一（21日）推出由鄭裕玲（Do姐）主持的直播帶貨綜藝節目《識貨》，當中八位「見習主播」黎諾懿、陳自瑤、陳嘉佳、何遠東、黃建東、蔡國威、路芙及黃頌明於沒劇本下，以口才、急才游說現場觀眾購買其推銷的貨品，當中DJ出身的路芙最近兩集節目中都展現其口才。

現年53歲的路芙人生路卻不順遂，年少家貧兼體弱多病，更曾遇上車禍，5年前新城電台裁員，她是被裁的其中一員。經歷中年失業的她積極面對，除了設立自家品牌售賣眼鏡、唇膏外、又主持網上節目，路芙又報讀大妗姐及園藝課程，努力尋找更多出路。

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▲ 路芙參與TVB直播帶貨綜藝節目《識貨》。（取自微博）

小學已打工幫補家計

路芙原名為曾潔，童年時家境貧困，跟家人居於石硤尾邨，她曾於訪問中說過一家五口買餸錢得五元，到升上中學，環境好了才有雞翼食。

為了幫補家計，路芙讀四年級時已經做暑期工，包括摺紙盒和剪線頭，中學時去工廠做暑期工，又膽粗粗於北河街擺地攤買「衫辦」。

路芙的人生可說並不平坦，其實她自細體弱多病，兒時患有心肌問題及肺癆，更曾患上糖尿病差點要切腳保命，路芙曾於TOPick訪問裡透露，幸得媽媽悉心照顧，才可活到今天；近幾年就出現腸道問題，需要長期報藥。

▲ 路芙年幼時體弱多病，幸得媽媽照顧，母女間感情要好。（取自微博）

被裁員大受打擊

另外年輕時曾遇上車禍，還有因幫朋友做一元拍賣場時，無心得罪人，最後被對方尋仇斬傷，差點無命，憑樂觀性格一一捱過。

她說：「可能我天生個性樂觀，加上又有信仰支持，面對問題都會想辦法解決。我得閒又約朋友食飯傾下心事，所以心情好少好差。」

2016年新城電台進行改革，一天內裁走30名員工，當中包括路芙。結束18年DJ生涯的路芙心情跌入低谷，「我小時候其中一個志願是做DJ，竟然可以做到，更一做便18年，忽然話要離開，真的很傷心。」

幸好，路芙離職後兩星期，便被一間內地網絡電視邀請擔當音樂總監一職，後來又轉職做唱片公司，以及在亞視做過創作總監，在兩、三年間不斷轉工，工作路上似乎失去方向感。

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於2019年路芙投資十萬元，成立「小力路芙」的品牌，售賣個人的生活產品，包括唇膏、潤唇膏、眼鏡、太陽眼鏡及水樽。「我很奄尖的，所有產品我都試過，覺得好我才會賣的，其中潤唇膏及唇膏，更是我們自家製作，真的落足心機。」

由於「小力路芙」是小本經營，故路芙由管理到送貨都一手包辦，雖然生意普通，路芙認為生意剛起步，如果只著重每月要賺多少錢，這樣反而容易造成壓力，影響成果。「這個道理是Eric So（王菀之丈夫）教曉我，他做生意很成功，他說一盤生意最緊要是好玩，要先令自己開心才會投入，生意自然會好起來。」

路芙不只做生意，早前更報讀兩個課程，包括大妗姐及樹藝班。「我平日有擔任活動主持，但其實有點知名度的藝人都可以做，根本沒有門檻，所以我想如何再發展自己，於是想到做大妗姐，我做鬼故節目都認識不少繁文縟節，所以對我來說沒有難度。其實我想向不同範疇發展，發掘自己更多的可能性，讓事業發展更佳。」

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▲ （取自微博）

惟去年疫情影響，路芙的工作及收入大減，由於沒有婚禮司儀工作，去年3月開始，她於網上平台做直播銷售產品，去年9月更獲首屆《我是帶貨王頒獎禮》頒發證書，她於訪談中透露，從事直銷工作包括聯絡商家、介紹產品資料以及將貨品上架，可謂一腳踢。

另外路芙曾嘗試應徵其他工作，曾寄出20多封求職信，但當她應徵文職工作時，由於早年任職電台的職位高，故被對方質疑誠意。另外報讀過園藝課程的她，由於應徵之工作要懂爬樹，最終她不獲聘，過程中遇到不少阻滯。

同場加映：何遠東專訪