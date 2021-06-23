【新冠肺炎】初步確診個案少於5宗　消息：一名大埔居民初步確診

▲ 本港今日錄得少於5宗初步陽性個案，消息指包括一名大埔居民。

本港今日(23日)新增2宗新冠肺炎確診個案，均涉及輸入個案，屬連續16天未有錄得本地感染個案。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。同日錄得少於5宗初步陽性個案，消息指包括一名大埔居民，據了解有大埔區的大廈污水樣本驗出變種病毒。

消息指，運頭塘邨逸雅苑居民須強制檢測，因附近街井驗出病毒，同時一名20多歲男子初步確診，體內驗出變種病毒。TOPick正向食衞局及環境局查詢。

另外今日新增2宗輸入個案，二人均無接種疫苗：

第11,898宗：34歲女外傭，6月19日乘搭CX2780航班由印尼抵港，入住油麻地香港海景絲麗酒店，6月21日發病，檢出帶有L452R變種病毒

第11,899宗：49歲男子，為一名船員，一直無病徵，抵港後未有下船，現時亦離港，惟其樣本病毒量不足以檢測是否帶有變種病毒

昨日(22日)新增7宗新冠肺炎確診個案，均涉及輸入個案，屬連續15天未有錄得本地感染個案；昨日新增個案涉及有6宗均由印尼抵港，全部均無病徵，有4人檢出帶有L452R變種病毒，均乘搭由嘉魯達印尼航空營運的GA876航班6月20日由印尼雅加達飛抵香港，衞生署遂引用第599H章，有關客機昨起至7月5日禁止着陸香港。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡