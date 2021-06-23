【不停車繳費】立法會三讀通過隧道採用不停車繳費系統　明年底起推行

▲ 陳帆表示，會在推行新系統前，加強宣傳。（林宇翔攝）

立法會今舉手表决通過《2021年不停車繳費（雜項修訂）條例草案》，政府將在明年年底開始，陸續在政府收費隧道和青沙管制區，採用不停車繳費系統，屆時駕駛人士經過隧道時，將由系統自動偵測車輛收費，無需再在收費亭停下繳費。

會議上，多位議員支持不停車繳費，認為有助改善塞車情況，對政府推行減廢亦有正面作用。工聯會麥美娟則關注，政府如何協助遭遣散的隧道收費員，認為不能將責任推給承辦商。

草案經修正後，運輸署署長可指明收費隧道或青沙管制區，於某一個時間，由有亭模式，轉至無亭模式營運。而繳付隧道費的寬限期，由7個營業日，增至14個營業日，讓業界有更充裕的時間安排繳費。運輸及房屋局局長陳帆表示，會在推行新系統前，加強宣傳，協助車主了解該系統。

陳帆又表示，運輸署一直積極鼓勵隧道營辦商，協助隧道收費員和其他受影響的員工轉換合適的崗位，包括提供培訓和資助等，協助他們轉職成為營辦商聘用的交通督導員等。

有關豁免隧道費方面，陳帆指，豁免個別隧道收費，只可在交通情況許可下實施，以免引發額外的交通流量，加劇現時的交通擠塞問題。他強調，在交通情況許可下，本屆政府會設法減輕市民、公共交通營辦商及運輸業界使用政府收費隧道及管制區的開支。

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記者：林曉君