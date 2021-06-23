【屯馬綫通車】荷里活廣場大派逾600萬驚喜獎賞　沿綫居民獲Jetso優惠卡免費換$50購物禮券

▲ 荷里活廣場推出屯馬綫百萬狂賞，大派20萬份Jetso優惠卡。（商場提供）

為迎接港鐵屯馬綫即將於6月27日全綫通車，荷里活廣場由當日起會推出屯馬綫百萬狂賞，大派20萬份小冊子連同屯馬綫住戶Jetso優惠卡，送出總值超過600百萬驚喜獎賞，多達30間商戶亦會提供全年消費獨家優惠。

屯馬綫百萬狂賞是荷里活廣場專為居住在九龍城、土瓜灣、何文田、紅磡、黃埔、啟德、大圍及顯徑區內的居民提供的連串購物及美食奬賞。荷里活廣場由6月起，會寄出超過20萬份小冊子，連同屯馬綫住戶 Jetso優惠卡。

住戶只需憑小冊子上的優惠券，於荷里活廣場內即享有雙重著數，包括免費換領$50購物優惠券或$50美食優惠券1張，於指定參予商戶消費滿$100，即可當$50使用，單次消費最多可使用10 張優惠券。

▲ 登記成為荷里活廣場VIC會員，憑積分換領位元堂即食燉湯。

另外，登記成為荷里活廣場VIC會員，即可額外獲贈20 VIC積分，連同迎新優惠的10 VIC積分，可即場以30 VIC積分換領位元堂即食燉湯（價值$48）一份。數量有限，換完即止。屯馬綫沿綫住戶更可憑屯馬綫住戶Jetso優惠卡於高達30個指定商戶消費，全年獨享限定消費優惠。

而即場憑券登記成為荷里活廣場VIC會員，除可獲得激抵迎新優惠外，同時可尊享VIC會員的多重著數，包括於商場每消費$100即可賺取1分，累積滿指定積分，即可換取商戶現金券或禮品，包括每日可享額外1小時免費泊車優惠、生日月份消費可獲額外積分及推薦人獎賞等等。

記者︰黃依情