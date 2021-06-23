【塑膠回收】入樽機先導計劃日均回收4.6萬個膠樽　當局指公眾反應正面

▲ 環保署今年首季展開入樽機先導計劃。（資料圖片）

環保署今年首季展開入樽機先導計劃，在全港各區設置60部入樽機，截至6月13日，已收集共約340萬個塑膠飲料容器，平均每日收集共約4.6萬個。環境局局長黃錦星書面回覆議員質詢時指，認為公眾反應正面。

黃錦星指，計劃推行至今，市民主要選用八達通收取回贈，佔整體92%，其餘選擇支付寶香港及捐款。承辦商須每星期最少2次收集入樽機內的塑膠飲料容器，並須於入樽機存滿膠樽後的4小時內收集，以確保入樽機運作及服務暢順。當入樽機儲存量達到上限的95%時，系統會自動通知承辦商安排收集塑膠飲料容器。

根據環境局披露各入樽機的回收數字，5月的回收量介乎2,900個至53,200個，當中最少的是淺水灣影灣園商場入樽機；最多則是九龍灣德福廣場入樽機。當局指，計劃目的是測試在不同場地的實地應用及表現，會密切監察相關數據，有需要時調整入樽機的位置。

當局表示，截至6月13日，承辦商一共接獲3,773 宗查詢，主要關於入樽機操作及功能、接受的塑膠飲料容器、領取回贈及慈善捐贈等等。當局會繼續留意入樽機技術的發展，以配合日後推出塑膠飲料容器生產者責任計劃 。

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責任編輯：陳子謙