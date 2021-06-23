【暴動判囚】男生被誤為警員遭圍毆　事主學弟及侍應認暴動囚26個月

▲ 男生被誤為警員遭圍毆，事主學弟及侍應認暴動囚26個月。（經濟日報資料圖片）

21歲男學生於2019年11月在銅鑼灣旁觀人群堵路時，疑被誤為警員，他被人尾隨及遭多人圍毆。警方多日後拘捕兩名青年，兩人早前於區域法院同承認暴動及傷人罪。當中1名被告為事主的中學師弟，他求情指曾為事主解圍但不果。法官今天（23日）判刑時，直斥兩人的行徑與他們所反對的暴政一樣，沒有更高尚，判兩人入獄26個月。

法官練錦鴻今判刑時指，2019年下旬 的示威活動中，起初有示威者和平理性，但後來被暴力份子騎劫，以為可以違法達義，但其實他們的行為與所反對的暴政相同，不比暴政高尚。本案事主不幸成為眾人發洩對警方不滿的對象，令他身心受損，破壞到社會安寧，又斥兩名被告以大型霸凌行為滅聲。法庭必須向社會發出清晰訊息，法律並不容許此等行為。

法官又指，本案有示威者以雨傘作掩護，雨傘曾是示威者對抗強權的象徵，惟今已變成武器 ，欺凌弱勢、掩飾真相及逃避刑責的工具。而本案的案發地點是商業區銅鑼灣，會對香港聲譽造成難以估計的損害。

法官指出，警察當時成為社會上的仇警情緒，基於警方在處理示威時使用武力，但這是由示威者的行為引起。示威者仇警就像小狗追咬自己尾巴一樣，令人難以理解。而警方亦有機會使用過度武力，但他們的行為同受法律監管，若警員被定罪，懲罰將更為嚴重。

被告王家俊（23歲）及李樂恆（21歲）分別報稱學生及侍應，兩人同被控暴動及傷人兩罪。

案情指，21歲男學生X於2019年11月13日晚上9時，在銅鑼灣崇光百貨外旁觀堵路等情況。11時半X決定離開，在金百利商場外，有人懷疑他是警察。李此時出現，X認出李是其中學師弟，要求李向眾人解圍。但X被發現藏有印有警隊標誌的水樽及頸繩，眾人指X是警察。

李其後拳打腳踢X，又曾拉開嘗試以身體遮擋X的人，有人以長傘襲擊X。經過一輪襲擊後，X站起來，王加入其他人襲擊X，用手打X後腦位置，躍起以手肘反下身大力襲X。

辯方早前求情指，王事後親撰道歉信予X。李一方則指，當時認出X是其同校師兄，並曾為他解圍但不果。辯方續指李其後被眾人挑釁，指責他替X解釋是愚蠢，李遂在衝動下襲擊X。

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記者：陳卓欣