【新冠肺炎】金融界高管免檢疫申請僅2宗獲批　許正宇：審批嚴謹

▲ 許正宇強調，豁免金融界高管免檢疫安排，非為討好任何人。（林宇翔攝）

政府上月底起，豁免已完成接種新冠疫苗的金融界高層人員，抵港後的強制檢疫。財經事務及庫務局局長許正宇表示，截至昨日，當局共接獲151宗申請，2宗獲批，105宗被拒或撤回申請，其餘正在處理中。許正宇否認有關措施是製造特權，及「益金融界」，強調審批過程嚴謹、負責任。

提出口頭質詢的新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，有關安排推出後「反應一般」，關注為何只有2宗獲批。

許正宇回應說，獲批宗數少，是因為審批過程嚴謹，包括要檢視申請者所屬機構本身的業務、在海外有沒有駐點、申請人的工作性質與駐點有無關連，以及要考慮政府新推行的血清抗體測試安排等，他強調政府絕非要「益金融界」，亦非要討好任何人或贏得掌聲。

金融服務界張華峰則促請當局，與其他地區商討商務氣泡，許正宇表示，因為涉及雙向安排，「需視乎對家點睇」，包括本港的疫苗接種率，能否符合其他國家的免檢疫要求。

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記者：林曉君