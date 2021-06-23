  • 26°C
香港時間 : 2021623日 (週三) 16:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】金融界高管免檢疫申請僅2宗獲批　許正宇：審批嚴謹

政治 15:38 2021/06/23

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

許正宇強調，豁免金融界高管免檢疫安排，非為討好任何人。（林宇翔攝）

政府上月底起，豁免已完成接種新冠疫苗的金融界高層人員，抵港後的強制檢疫。財經事務及庫務局局長許正宇表示，截至昨日，當局共接獲151宗申請，2宗獲批，105宗被拒或撤回申請，其餘正在處理中。許正宇否認有關措施是製造特權，及「益金融界」，強調審批過程嚴謹、負責任。

提出口頭質詢的新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，有關安排推出後「反應一般」，關注為何只有2宗獲批。

許正宇回應說，獲批宗數少，是因為審批過程嚴謹，包括要檢視申請者所屬機構本身的業務、在海外有沒有駐點、申請人的工作性質與駐點有無關連，以及要考慮政府新推行的血清抗體測試安排等，他強調政府絕非要「益金融界」，亦非要討好任何人或贏得掌聲。

金融服務界張華峰則促請當局，與其他地區商討商務氣泡，許正宇表示，因為涉及雙向安排，「需視乎對家點睇」，包括本港的疫苗接種率，能否符合其他國家的免檢疫要求。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

相關文章

【檢疫安排】港府擬收緊台灣抵港人士檢疫安排　陳肇始：曾逗留台灣抵港者須酒店檢疫14天
11:22 2021/05/14
【檢疫安排】港府擬收緊台灣抵港人士檢疫安排　陳肇始：曾逗留台灣抵港者須酒店檢疫14天
【檢疫安排】周日起台灣抵港人士須於指定酒店檢疫　本月6號後從台抵港者家居檢疫後須強檢
18:52 2021/05/14
【檢疫安排】周日起台灣抵港人士須於指定酒店檢疫　本月6號後從台抵港者家居檢疫後須強檢
【檢疫安排】日本、新加坡、意大利等7個國家將被列高風險B組指明地區　本周五起生效
19:29 2021/05/17
【檢疫安排】日本、新加坡、意大利等7個國家將被列高風險B組指明地區　本周五起生效
【檢疫安排】外傭中介稱收緊印尼抵港安排加重檢疫費用　憂再收緊影響供應建議容許已打針印傭來港
19:47 2021/06/15
【檢疫安排】外傭中介稱收緊印尼抵港安排加重檢疫費用　憂再收緊影響供應建議容許已打針印傭來港

你可能感興趣

【檢疫安排】港府擬收緊台灣抵港人士檢疫安排　陳肇始：曾逗留台灣抵港者須酒店檢疫14天
11:22 2021/05/14
【檢疫安排】港府擬收緊台灣抵港人士檢疫安排　陳肇始：曾逗留台灣抵港者須酒店檢疫14天
【檢疫安排】周日起台灣抵港人士須於指定酒店檢疫　本月6號後從台抵港者家居檢疫後須強檢
18:52 2021/05/14
【檢疫安排】周日起台灣抵港人士須於指定酒店檢疫　本月6號後從台抵港者家居檢疫後須強檢
【檢疫安排】日本、新加坡、意大利等7個國家將被列高風險B組指明地區　本周五起生效
19:29 2021/05/17
【檢疫安排】日本、新加坡、意大利等7個國家將被列高風險B組指明地區　本周五起生效
新民黨 葉劉淑儀 社會民生 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 許正宇

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶