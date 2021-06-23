【遙控泊車】遙控自動泊車功能未准在港使用　運輸署指考慮修例惟需釐清責任誰屬

▲ 外國有電動私家車備有名為「車輛召喚功能」的自動駕駛技術，讓司機無需登上駕駛座，便可近距離於車外以手機應用程式遙控車輛緩慢駛入或駛出泊車位。(資料圖片)

汽車發展一日千里，陸續有新款私家車已配備遙控泊車功能，但本港現行法律框架下，要求駕駛者離開車輛前須關掉引擎，令相關技術不能在港使用。立法會議員田北辰提出質詢，希望政府修例讓司機可在港合法使用相關功能，運輸署書面回覆指，指會考慮修例的可行性，但指自動車新規管框架是針對完全或大致上配備自動系統的無人駕駛車輛，並非上述仍須有人操作的車輛技術。

運輸署表示，對於車輛製造商為不同類別車輛引入新的駕駛輔助系統以促進駕駛及道路安全，一直持開放態度，現行法律下，即使車輛有輔助駕駛功能，仍須由駕駛者操作。署方知悉其中一種輔助駕駛功能，可讓駕駛者在離開駕駛座的情況下遙遠控制車輛，但因現行法例列明駕駛者在離開車輛前，必須先關掉引擎及確保停泊制動器經已啓動，故使用遙遠控制車輛功能會抵觸現行法例，因此署方未能批准此功能在香港使用。

運輸署續指，會考慮修改有關法例以准許使用遙遠控制車輛功能的可行性，但必須小心研究當無人駕駛但有人控制車輛的時候，責任誰屬等問題。

此外，運輸署指，現正建議為自動駕駛車輛設立的新規管框架，主要針對完全或大致上配備自動系統，使其能夠無須人類司機實體控制或監控亦能運行的車輛，而並不旨在規管亦不適用於上述配備輔助駕駛功能但整體仍須由「司機」駕駛或操作的車輛。

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記者：蘇文軒