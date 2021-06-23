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【減肥秘訣】西瓜水份達92%是減肥恩物　黃凱詩：運動後解渴降溫健康之選

保健美顏 16:29 2021/06/23

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營養師黃凱詩表示，西瓜是減肥恩物，但糖尿病病友則要留意，一次不能吃太多，因西瓜屬高升糖，

在城門河畔跑畢回家，汗流浹背，急忙補充水份，可是，久久未能降溫，靈機一觸，昨天在果欄買了一個小西瓜，急不及待拿出來切小粒，幫自己充一充電。

西瓜凍剛做好，門鈴響起，Bonnie說︰「我並非找你，過來是找吉少爺解悶。」

吉少爺是我的愛貓，我笑說︰「貓咪治療需付款，補貼罐罐開支。」

榴槤高脂，正在減磅中的朋友，並不建議食用；即使難以忍口，也要注意分量。（iStock圖片）

她當然沒理會我，拿着零食逗貓。我坐在梳化上，享受西瓜小粒，她不滿︰「你也是在運動後吃水果啊！何解上回我打羽毛球後吃榴槤，你卻在囉囉唆唆。」

我即時為自己辯護，說道︰「兩者完全不同，榴槤高脂，不建議正減磅中的你食用，西瓜脂肪近乎零，要是減肥，也可以吃。」

她抱不平地問道︰「西瓜不是糖份很高的嗎？」

我說︰「大部分水果都甜，這些甜是果糖，任何水果也有，只要適量進食，是維持健康所必須的，以西瓜來說，每天可吃兩碗切粒的，只是糖尿病病友，因西瓜屬高升糖，一次不能吃太多。」

西瓜脂肪近乎零，含水量達92%，是減肥恩物。（iStock圖片）

她說︰「一直聽別人說西瓜多糖不能吃，原來非也！」

我沒好氣地自言自語︰「別人的話就緊記，我的話，總沒聽你會牢牢記着。」然後大大聲續說︰「西瓜可以說是減肥恩物，因為它水份多達92%，進食時，就好像喝了一大杯水，能提升飽肚感，另外，顏色愈紅的，茄紅素愈高，比番茄還要多。而且，研究發現，西瓜當中還有一種胺基酸，能有助降血壓，是一種不可多得的健康小食。西瓜中的豐富維他命A，對保持皮膚滋潤也是不能或缺的。」

她悻悻然說道︰「那麼，也給我一碗吧！」

我立即白她一眼，說道︰「這裏不是茶餐廳。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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