【潮玩運動】新興運動地壺是冰壺變奏版　講究布陣鬥智並非鬥力

▲ 陳浩源見小朋友放下手機玩地壺玩得開心投入，喜出望外。（湯炳強攝）

地壺是冰壺的變奏，同樣以圓形壺球在平滑地面上進行，玩法與計分方法都相似，是一講求策略的運動。但地壺可用工具棍甚至坐在椅上把球投出，令參與度大大拓闊，不良於行的殘疾人士，亦可參與其中。

香港地壺傷健協會大力推行，特意由殘疾人士擔當導師角色，把傷健共融切實付諸行動。

2014年俄羅斯索契冬季奧運會，其中一個項目引起大家注目：球員半蹲在冰上，雙目聚精會神望着前方，擲出壺後，兩位手持刷子的隊員，一邊往前跑，一邊快速掃刷冰面，為壺開路，這就是冰壺運動。

地壺（Floor Curling）由冰壺衍生而來，稱為旱地冰壺或地上冰壺，香港地壺傷健協會創會會長、十大傑青陳浩源（Daniel）指出，早在80年代，人們覺得冰壺幾好玩，又適合不同人士參與，不如其他運動般追求速度、體力那麼鮮明，惟因場地所限不能輕易玩到冰壺，於是有人在地上嘗試畫上像冰壺的活動界綫，製作一些有輪子的壺球，成為地壺的雛型，在加拿大及美洲盛行。

地壺是冰壺變奏

2018年後，不少中小學也開始玩地壺，本身是輪椅羽毛球運動員的Daniel開始接觸這運動，也算是緣份。當時他以運動員身份，獲香港遊樂場協會邀請成為新興運動大使，其中一個項目便是地壺。當他第一次接觸這運動，覺得易玩易上手，傷殘人士也可輕易玩到，便萌生發展及推廣地壺的想法。

「我是輪椅運動員，想身體力行去展示，地壺這運動是適合傷殘人士玩。當遇到地壺，我像遇到寶般，終找到一樣對體能和身體要求不算高的運動。也是一個上佳工具，去達致傷健共融的目標。」他一問之下，原來很多人對此有興趣，籌備了半年時間，下月迎來第一個香港地壺比賽，打後的大型比賽也陸續有來。此外，香港地壺傷健協會每個星期都舉辦免費地壺訓練班與眾同樂，與此同時，也和一些學校磋商，期望待九月新學年開展後，會把地壺融入課堂或課外活動中。

▲ 整套地壺工具$3,000-$6,000不等。有趣味、易玩、易為人接受。（湯炳強攝）

地壺賽制，簡略而言是在長11米闊1.6米長方蓆上的發球點發球，大部分的玩法是3人一隊，雙方每人輪流發兩球，當12個球發完比賽結束，計算距離中心點最近的顏色球分數，最多接近中心點的為之勝出。根據時間，玩兩局至8局不等，十分彈性。

Daniel回想最初接觸運動時以為很簡單，深入玩時方知道並非那麼簡單。「像上述說，每隊發出6個壺，隊員會布陣，如製造障礙、破壞，令隊方難以進入中心點。不少運動是以鬥力為主，高一個層次是鬥志鬥力並重，地壺則是一個鬥智並非鬥力的運動，所以適合傷殘人士參與。」

變化多 彈性大

地壺玩法看似簡單，Daniel表示，其實也易學難精，因賽事講求策略及隊員配合和溝通，玩得好也要經過苦心訓練，用心合作，他說玩得出色的隊伍，隊員彼此間都是充滿默認。

香港出名多「土地問題」，長11米闊1.6米長方蓆，把它攤開進行長地壺運動，需要一定空間，Daniel與團隊構思如小朋友力度不足，把賽道縮短一些，使學校課室或運動場壁球室都可放置得到。另外賽制是3人一組，有學校曾反映能否增添人數，組隊參與時更能體會團隊精神。「平日賽道及人數可彈性一些處理，目的大前提讓更多人接觸此運動，易於推廣。當然到真正比賽時，所有規則要回復正統。」

▲ 地壺為全方位共融運動，不會太受能力上影響表現的項目，因此男女老幼、傷殘健全者一樣可參與。（被訪者提供）

傷健共融運動

Daniel除希望地壺能讓參與者體會團隊精神，最大目標是達致傷健共融。「我們想增添傷殘人士的自信心，所以讓他們當地壺導師，到社區不同地方及學校開班，教導同道人及健全人士打地壺。此舉的相的，起碼傷殘人士不是Taker（索取者），而是一個有貢獻的Giver（給予者），也從中教育小朋友和參與者知道，傷殘人士並非無價值，也不是甚麼也要人幫。

在固有觀念下，身份好像調轉了，甚至有人提出，應否由傷殘人士教我呢？傷殘人士在生活中習慣讓人幫，自尊心會較低，當他們的身份因地壺變為導師，會讓他們重拾信心。傷殘人士導師自信的樣子令我好深刻，他們遇到的挫折太多，懷着自信滿滿的模樣是不常見的，唯獨是在地壺場上。」

▲ 少數族裔小朋友開心參與，藉此重倡多層次的共融。（被訪者提供）

除傷殘人士外，參與者尚有外籍人士、少數族裔，藉此重倡多層次的共融——傷健共融、多種族共融、長幼共融。他說，不是很多運動能做到如此多層次的共融，一些講求速度和力量的運動，傷殘人士未必可參與其中，更難勝任導師的位置。此外，如一些活動玩法複雜度高，小朋友及長者未能易於應付，地壺正好是一種易教易理解容易參與兼有團隊精神的運動。「我有時不當地壺是運動，而是一個平台，讓不同的人拉近在一起。」讓弱勢者重拾自信、爭勝心。

地壺這新興運動未成國際賽事，Daniel希望日後長遠可成為正規運動，躍上比賽舞台。

導師與參加者心聲

地壺導師：阿明（43歲）天生雙腿肌肉萎縮

學了地壺4年，覺得好玩之餘，也感謝香港地壺傷健協會聘用我做地壺教練，可以玩到我自己鍾意的運動，又可以自力更新。其實地壺是一種容易上手、但要打得好需要多些時間和心機訓練的運動，玩得好的話其實很講究與隊友的溝通及策略，需要默契同團隊配合得好才可爭勝。

自己玩同教人有極大分別，玩只需要練習下就可以上手；但教人需要一定玩地壺的經驗，發壺姿勢、力度、策略……怎樣做到手腳協調、大人同小朋友要如何配合等等我們都要考慮。教人玩，也令我增加了自信心。

因為不是所有運動都可以傷殘人士同健全人士比拼，例如跑步、游水都無同樣先例，但地壺可以，因為可以透過這個運動，可以讓健全人士更加了解我們傷殘人士生活中的困難，與健全人士成為隊友，互相多了了解。

▲ 地壺底部有3個滾輪，發壺時力度及角度要考量。（湯炳強攝）

參加者：Anglia（11歲）少數族裔小朋友

之前無玩過地壺，這運動給我莫大新鮮感，因之前無試過會與不同年紀的人組隊一齊配合打比賽。第一次玩我都只是試了兩次，就可以中到圓心，好有成就感！

平時我有打籃球、羽毛球，但難以贏到比我年紀大的人，因為體力上追不上他們，但地壺我可以贏到我姐姐，所以我現在愛玩地壺多些。

之前都無認識過傷殘人士，從地壺知道他們玩得很出色，盡管我們語言不同，但他們會認真聽我們慢慢講，令我覺得投入這運動好開心。

香港首屆傷健地壺比賽同樂日及免費地壺體驗日

地壺是新興運動，7歲至90歲都啱玩，想一試地壺有幾好玩，機會來了！以下由香港地壺傷健協會舉辦的地壺體驗日，現場有教練專業指導，費用全免。

活動日期：7月17日星期六 10am-8pm

地點：麗港城商場地下圓形中庭

記者：周美好